Котирування газу на європейських хабах підскочили до найвищого рівня за понад три з половиною роки напередодні опалювального сезону.

Енергетичне перемир'я між США та росією лишається під великим питанням, а європейський газ на цьому тлі різко подорожчав — котирування піднялися до найвищого рівня за понад три з половиною роки. Про це повідомляє видання «Перший бізнесовий».

Стрибок вартості блакитного палива став наслідком поєднання одразу кількох факторів. Серед головних — геополітичні ризики, скорочення обсягів поставок і підвищений попит напередодні холодного сезону.

За даними провідних європейських хабів, ціна зростала на тлі перебоїв у роботі окремих LNG-терміналів, зменшення імпорту та невизначеності щодо стабільності поставок у найближчі місяці. Додатковий тиск на котирування створює промисловість, яка після літнього спаду нарощує споживання енергоресурсів.

Що буде з цінами далі

За оцінкою видання «Перший бізнесовий», газовий ринок входить у період підвищеної волатильності. Якщо погодні умови погіршаться або з'являться нові логістичні обмеження, котирування можуть продовжити зростання, що напряму вплине на вартість електроенергії та опалення для домогосподарств у країнах ЄС.

За прогнозом видання «Перший бізнесовий», напружена ситуація на газовому ринку збережеться щонайменше до кінця року.

Чому це стосується України

Український газовий ринок інтегрований у європейський: країна імпортує блакитне паливо з держав ЄС, тож подорожчання газу на європейських хабах здатне позначитися на вартості імпорту та собівартості тепла й електроенергії всередині країни.

Що це означає для платіжок

Прямого підвищення тарифів для українських домогосподарств наразі не оголошували. Однак зростання цін на газ у Європі підвищує вартість імпорту палива, яке Україна використовує для проходження зимового сезону, тому ризик подорожчання тепла й електроенергії у зимові місяці зберігається.

Раніше Politeka повідомляла, удари по складах спричинили дефіцит продуктів у Києві: ціни можуть зрости до 15%.

Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів в Україні: в АМКУ розповіли, коли можуть втрутитися у ціни.

Як повідомляла Politeka, подорожчання продуктів в Україні: як зросли ціни на м'ясо.