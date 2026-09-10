Кабмин усовершенствовал механизм распределения средств теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий: отныне 5% денег будут обязательно направлять на погашение долгов за электроэнергию.

Долги за коммуналку в Украине остаются болезненной темой — теперь правительство взялось за финансовую дисциплину самих теплопоставщиков. Кабинет министров по инициативе Министерства энергетики обязал их направлять часть средств на погашение задолженности за электроэнергию.

О нововведении сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, информирует Finteco. По его словам, это один из шагов по оздоровлению энергетического рынка, который позволит уменьшить задолженность теплопоставщиков перед поставщиком "последней надежды", оператором системы передачи и операторами систем распределения.

Как будут распределять средства

Правительственное решение вводит минимальную долю средств, которую будут направлять на расчеты за электрическую энергию, а также прозрачный механизм пропорционального распределения денег между участниками рынка в зависимости от объема задолженности.

Отныне 60% средств теплопоставщики будут направлять на расчеты за природный газ. Еще 5% пойдет на погашение задолженности именно за электроэнергию и связанные с ней услуги. Остальные 35% по-прежнему останутся в распоряжении предприятий для текущих платежей — эта часть осталась без изменений.

Цель инициативы

По словам Шмыгаля, новое решение обеспечит стабильные и предсказуемые расчеты, уменьшит уровень задолженности и повысит финансовую дисциплину предприятий. Это также улучшит финансовое состояние участников рынка электрической энергии в условиях подготовки к осенне-зимнему периоду.

Напомним, долги украинцев за коммунальные услуги уже превысили 104 млрд грн. Больше всего население задолжало именно за теплоснабжение и горячую воду — 33,8 млрд грн.

Что это значит для потребителей

Для рядовых потребителей тарифы напрямую не меняются: речь идет о внутренних расчетах между теплопоставщиками и энергетическими компаниями. В то же время более строгая дисциплина расчетов должна уменьшить риск накопления долгов в цепочке поставок, что накануне отопительного сезона снижает вероятность перебоев с теплом и светом.

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