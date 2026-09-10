Отдельные категории украинцев имеют право на дополнительную выплату к пенсии за особые заслуги перед государством — размер надбавки составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Доплаты к пенсии в Украине получают не все, однако ряд граждан имеет право на специальную надбавку за особые заслуги перед государством. Ее начисляют сверх основного размера выплаты согласно закону «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».

Размер надбавки зависит от категории получателя и составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В Пенсионном фонде Украины подчеркивают: это не отдельная выплата, а доплата к уже назначенной. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ведомство.

Кто имеет право на надбавку

Дополнительную выплату могут получить:

герои Украины;

лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;

граждане, которые после провозглашения независимости Украины были отмечены четырьмя и более государственными орденами;

носители почетного звания «народный» или «заслуженный»;

ветераны войны, награжденные за личное мужество при защите Украины;

выдающиеся спортсмены, космонавты, летчики-испытатели;

лауреаты государственных премий.

Кроме того, доплату могут оформить матери, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых и более детей. В определенных законом случаях такую выплату может получать и отец.

Надбавка после смерти получателя

Если человек, получавший доплату за особые заслуги, умирает, его нетрудоспособные члены семьи могут оформить такую надбавку в составе выплаты в связи с потерей кормильца. Размер зависит от количества членов семьи: если право имеет один человек — он будет получать 70% надбавки, если двое или больше — 90%.

Как оформить доплату

Чтобы получить надбавку, нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими особые заслуги (или заслуги умершего) перед Украиной. Если обратиться в течение 12 месяцев с момента возникновения права, выплату назначат с даты, когда такое право появилось.

После изменения размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц перерасчет надбавки осуществляется автоматически — дополнительно подавать заявления не нужно.

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