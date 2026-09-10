Кабмін удосконалив механізм розподілу коштів теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств: відтепер 5% грошей обов'язково спрямовуватимуть на погашення боргів за електроенергію.

Борги за комуналку в Україні лишаються болючою темою — тепер уряд узявся за фінансову дисципліну самих теплопостачальників. Кабінет міністрів за ініціативи Міністерства енергетики зобов'язав їх спрямовувати частину коштів на погашення заборгованості за електроенергію.

Про нововведення повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі, інформує Finteco. За його словами, це один із кроків з оздоровлення енергетичного ринку, який дозволить зменшити заборгованість теплопостачальників перед постачальником "останньої надії", оператором системи передачі та операторами систем розподілу.

Як розподілятимуть кошти

Урядове рішення запроваджує мінімальну частку коштів, яку спрямовуватимуть на розрахунки за електричну енергію, а також прозорий механізм пропорційного розподілу грошей між учасниками ринку залежно від обсягу заборгованості.

Відтепер 60% коштів теплопостачальники спрямовуватимуть на розрахунки за природний газ. Ще 5% йтиме на погашення заборгованості саме за електроенергію та пов'язані з нею послуги. Решта 35% і надалі залишатиметься у розпорядженні підприємств для поточних платежів — ця частина залишилася без змін.

Мета ініціативи

За словами Шмигаля, нове рішення забезпечить стабільні та передбачувані розрахунки, зменшить рівень заборгованості та підвищить фінансову дисципліну підприємств. Це також покращить фінансовий стан учасників ринку електричної енергії в умовах підготовки до осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, борги українців за комунальні послуги вже перевищили 104 млрд грн. Найбільше населення заборгувало саме за теплопостачання та гарячу воду — 33,8 млрд грн.

Що це означає для споживачів

Для пересічних споживачів тарифи напряму не змінюються: йдеться про внутрішні розрахунки між теплопостачальниками та енергетичними компаніями. Водночас жорсткіша дисципліна розрахунків має зменшити ризик накопичення боргів у ланцюжку постачання, що напередодні опалювального сезону знижує ймовірність перебоїв із теплом і світлом.

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