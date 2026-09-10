Українці мають чотири офіційні способи перевірити військово-обліковий статус у реєстрі «Оберіг»: онлайн через «Резерв+» і «Дію» або особисто через ЦНАП та ТЦК.

Військовий облік в Україні тепер можна перевірити дистанційно — уся актуальна інформація зберігається в єдиній державній базі «Оберіг», і в українців є одразу чотири офіційні способи дізнатися свій статус.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на актуальні дані пресслужби Сил оборони України.

Онлайн-способи перевірки статусу

Найшвидший спосіб перевірити дані реєстру — авторизуватися в застосунку «Резерв+». Після входу програма автоматично показує, чи є у людини бронювання, до якого територіального центру комплектування вона приписана, дату можливого виключення з обліку та поточну категорію.

Там само військовозобов'язані можуть оновити адресу проживання й контактні дані або надіслати офіційний запит на виправлення помилок. Утім, усі внесені зміни не відбуваються миттєво: запит проходить етап підтвердження посадовцями військкомату.

Ще один онлайн-варіант — державний портал або застосунок «Дія». Через нього можна згенерувати офіційний військово-обліковий документ із QR-кодом, який надалі використовувати як підтвердження.

Як перевірити статус без смартфона

Якщо електронні системи дають збій, інформація відсутня або висвічується статус «Потребує уточнення», уникнути особистого візиту до ТЦК та СП не вийде. Це також єдиний варіант, коли людина бачить явні розбіжності між електронною випискою та паперовим документом.

Тим, кому потрібна звичайна офіційна паперова виписка без відвідування військових, слід звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Адміністратору ЦНАП достатньо пред'явити паспорт та ідентифікаційний код, після чого заповнити коротку заяву. У відповідь громадянин отримує роздруковану виписку з «Оберега» або сформований електронний документ із QR-кодом, що має повну юридичну силу.

Як дізнатися статус, перебуваючи за кордоном

Громадянам, які зіткнулися з такою проблемою за межами України, держава рекомендує звертатися до українських консульських установ. Вони допомагають налагодити зв'язок із військкоматами й отримати актуальну інформацію про статус.

Що робити, якщо статус «Потребує уточнення»

Такий запис у «Резерв+» означає, що дистанційно вирішити питання не вийде. Для актуалізації даних доведеться особисто звернутися до ТЦК та СП із паспортом і військово-обліковим документом: фахівці центру проведуть ручну перевірку й пояснять поточний статус на місці.

Нагадаємо, що всі зміни, які військовозобов'язаний вносить через «Резерв+» або «Дію», не застосовуються миттєво — вони проходять підтвердження посадовцями військкомату. Тому якщо після оновлення даних статус на екрані не змінився одразу, варто зачекати, доки запис підтвердять.