У украинцев есть четыре официальных способа проверить военно-учетный статус в реестре «Оберег»: онлайн через «Резерв+» и «Дию» или лично через ЦНАП и ТЦК.

Военный учет в Украине теперь можно проверить дистанционно — вся актуальная информация хранится в единой государственной базе «Оберег», и у украинцев есть сразу четыре официальных способа узнать свой статус.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на актуальные данные пресс-службы Сил обороны Украины.

Онлайн-способы проверки статуса

Самый быстрый способ проверить данные реестра — авторизоваться в приложении «Резерв+». После входа программа автоматически показывает, есть ли у человека бронирование, к какому территориальному центру комплектования он приписан, дату возможного исключения из учета и текущую категорию.

Там же военнообязанные могут обновить адрес проживания и контактные данные или отправить официальный запрос на исправление ошибок. Впрочем, все внесенные изменения происходят не мгновенно: запрос проходит этап подтверждения должностными лицами военкомата.

Еще один онлайн-вариант — государственный портал или приложение «Дия». Через него можно сгенерировать официальный военно-учетный документ с QR-кодом, который в дальнейшем можно использовать как подтверждение.

Как проверить статус без смартфона

Если электронные системы дают сбой, информация отсутствует или отображается статус «Требует уточнения», избежать личного визита в ТЦК и СП не получится. Это также единственный вариант, когда человек видит явные расхождения между электронной выпиской и бумажным документом.

Тем, кому нужна обычная официальная бумажная выписка без посещения военных, следует обратиться в Центр предоставления административных услуг. Администратору ЦНАП достаточно предъявить паспорт и идентификационный код, после чего заполнить короткое заявление. В ответ гражданин получает распечатанную выписку из «Оберега» или сформированный электронный документ с QR-кодом, имеющий полную юридическую силу.

Как узнать статус за границей

Гражданам, столкнувшимся с такой проблемой за пределами Украины, государство рекомендует обращаться в украинские консульские учреждения. Они помогают наладить связь с военкоматами и получить актуальную информацию о статусе.

Что делать, если статус «Требует уточнения»

Такая запись в «Резерв+» означает, что дистанционно решить вопрос не получится. Для актуализации данных придется лично обратиться в ТЦК и СП с паспортом и военно-учетным документом: специалисты центра проведут ручную проверку и объяснят текущий статус на месте.

Напомним, что все изменения, которые военнообязанный вносит через «Резерв+» или «Дию», не применяются мгновенно — они проходят подтверждение должностными лицами военкомата. Поэтому если после обновления данных статус на экране не изменился сразу, стоит подождать, пока запись подтвердят.