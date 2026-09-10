У 2026 році для виходу на пенсію за віком у 65 років достатньо 15 років страхового стажу. Скільки отримуватиме людина, яка все життя працювала за мінімальну зарплату, розповіли в Пенсійному фонді України.

Пенсія без повного страхового стажу в Україні залишається доступною, але лише з 65 років. У 2026 році вимоги до кількості років стажу знову зросли: щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно щонайменше 33 роки, у 63 роки — 23 роки. Якщо ж людина накопичила лише 15 років страхового стажу, оформити виплату можна буде тільки після досягнення 65-річчя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як розраховують розмір пенсії

Розмір пенсії за віком залежить від офіційного доходу та кількості відпрацьованих років. ПФУ визначає його за формулою: пенсія = заробітна плата × коефіцієнт стажу (кількість відпрацьованих років, помножена на оцінку одного року страхового стажу та поділена на 12 місяців).

Наприклад, якщо жінка під час трудової діяльності отримувала зарплату на рівні мінімальної, а її страховий стаж становить 15 років, розрахована пенсія складе 1421 гривню на місяць.

Однак держава має «дотягнути» виплату до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, тож людині з 15 роками стажу щомісяця доплачуватимуть різницю — фактично на руки вона отримає 2595 гривень.

Що призначають, якщо стажу менше ніж 15 років

Якщо страхового стажу менше ніж 15 років, Пенсійний фонд, як правило, призначає соціальну допомогу замість пенсії. Її надають за кількох умов: людина досягла відповідного віку (допомога за віком — з 65 років) або отримала інвалідність, не має жодної іншої пенсії чи державної допомоги та відповідає критерію малозабезпеченості. Тобто середньомісячний сукупний дохід сім'ї за пів року не має перевищувати 2595 гривень (крім людей з інвалідністю I групи та дітей).

Розмір такої допомоги рахують у відсотках від прожиткового мінімуму залежно від категорії отримувача:

100% — для однієї дитини, людини з інвалідністю I групи та жінки зі званням «Мати-героїня»;

80% — для осіб з інвалідністю II групи;

60% — для осіб з інвалідністю III групи;

30% — для тих, хто досяг 65 років і не має стажу.

Як оформити пенсію за віком

Подати заяву про призначення пенсії можна особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ або онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду. Для цього знадобляться паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, трудова книжка (або дані про страховий стаж із реєстру застрахованих осіб) та реквізити банківського рахунку для зарахування виплат.

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