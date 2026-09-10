Шакшука — це смачна та ситна страва з яєць, які ніжно припускаються в густому пряному томатному соусі. Рецепт простий і швидкий, а результат виходить як у ресторані, якщо знати одну важливу хитрість.

Рецепт ніжного омлету ми вже публікували — а шакшука готується зовсім інакше: яйця тут не збивають, а обережно припускають прямо в густому томатному соусі. Це класична північноафриканська страва, яка давно стала улюбленим сніданком і бранчем у всьому світі. Наш варіант розрахований на дві порції, готується близько 20 хвилин і не потребує складних інгредієнтів — усе, найімовірніше, вже є у вашій кухні. А ще томатний соус можна заморозити на місяць, щоб наступного разу лише розігріти його й додати яйця.

Інгредієнти для шакшуки

1 столова ложка оливкової олії;

2 червоні цибулини, нарізані;

1 червоний чилі без насіння, дрібно нарізаний;

1 зубчик часнику, нарізаний пластинками;

невеликий пучок кінзи (коріандру): стебла й листя нарізати окремо;

2 банки консервованих томатів чері;

1 чайна ложка дрібного цукру;

4 яйця.

Як приготувати шакшуку: покроково

Розігрійте оливкову олію в сковороді з кришкою. Додайте цибулю, чилі, часник і стебла кінзи та тушкуйте 5 хвилин, поки овочі не стануть м'якими.

Влийте консервовані томати й додайте цукор, перемішайте та уварюйте на середньому вогні 8–10 хвилин, поки соус не загусне. Це ключовий момент: якщо соус залишиться занадто рідким, жовтки можуть луснути під час приготування. Добре уварений соус концентрує смак і створює ідеальну основу, у якій яйця тримаються на поверхні.

Тильною стороною великої ложки зробіть у соусі 4 заглиблення й розбийте в кожне по одному яйцю.

Накрийте сковороду кришкою та готуйте на слабкому вогні 6–8 хвилин, поки білки не схопляться, а жовтки залишаться рідкими — до бажаного ступеня готовності. Зніміть шакшуку з вогню, коли жовтки ще м'які, щоб вони лишилися рідкими й на тарілці.

Посипте шакшуку листям кінзи та подавайте одразу з хрустким хлібом — він чудово вбирає насичений соус. Соус без яєць можна заморозити на місяць: тоді достатньо розігріти його, додати яйця й доготувати. За бажанням перед подачею можна додати розкришену фету, оливки або дрібку пластівців чилі для більшої гостроти.

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