Шакшука — это вкусное и сытное блюдо из яиц, которые нежно припускаются в густом пряном томатном соусе. Рецепт простой и быстрый, а результат получается как в ресторане, если знать один важный секрет.

Рецепт нежного омлета мы уже публиковали — а шакшука готовится совсем иначе: яйца здесь не взбивают, а аккуратно припускают прямо в густом томатном соусе. Это классическое североафриканское блюдо, которое давно стало любимым завтраком и бранчем во всём мире. Наш вариант рассчитан на две порции, готовится около 20 минут и не требует сложных ингредиентов — всё, скорее всего, уже есть на вашей кухне. А ещё томатный соус можно заморозить на месяц, чтобы в следующий раз лишь разогреть его и добавить яйца.

Ингредиенты для шакшуки

1 столовая ложка оливкового масла;

2 красные луковицы, нарезанные;

1 красный чили без семян, мелко нарезанный;

1 зубчик чеснока, нарезанный пластинками;

небольшой пучок кинзы (кориандра): стебли и листья нарезать отдельно;

2 банки консервированных томатов черри;

1 чайная ложка мелкого сахара;

4 яйца.

Как приготовить шакшуку: пошагово

Разогрейте оливковое масло в сковороде с крышкой. Добавьте лук, чили, чеснок и стебли кинзы и тушите 5 минут, пока овощи не станут мягкими.

Влейте консервированные томаты и добавьте сахар, перемешайте и уваривайте на среднем огне 8–10 минут, пока соус не загустеет. Это ключевой момент: если соус останется слишком жидким, желтки могут лопнуть во время приготовления. Хорошо уваренный соус концентрирует вкус и создаёт идеальную основу, в которой яйца держатся на поверхности.

Тыльной стороной большой ложки сделайте в соусе 4 углубления и разбейте в каждое по одному яйцу.

Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне 6–8 минут, пока белки не схватятся, а желтки останутся жидкими — до желаемой степени готовности. Снимите шакшуку с огня, когда желтки ещё мягкие, чтобы они остались жидкими и на тарелке.

Посыпьте шакшуку листьями кинзы и подавайте сразу с хрустящим хлебом — он отлично впитывает насыщенный соус. Соус без яиц можно заморозить на месяц: тогда достаточно разогреть его, добавить яйца и доготовить. По желанию перед подачей можно добавить раскрошенную фету, оливки или щепотку хлопьев чили для большей остроты.

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