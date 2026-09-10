Рецепт нежного омлета мы уже публиковали — а шакшука готовится совсем иначе: яйца здесь не взбивают, а аккуратно припускают прямо в густом томатном соусе. Это классическое североафриканское блюдо, которое давно стало любимым завтраком и бранчем во всём мире. Наш вариант рассчитан на две порции, готовится около 20 минут и не требует сложных ингредиентов — всё, скорее всего, уже есть на вашей кухне. А ещё томатный соус можно заморозить на месяц, чтобы в следующий раз лишь разогреть его и добавить яйца.
Ингредиенты для шакшуки
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 2 красные луковицы, нарезанные;
- 1 красный чили без семян, мелко нарезанный;
- 1 зубчик чеснока, нарезанный пластинками;
- небольшой пучок кинзы (кориандра): стебли и листья нарезать отдельно;
- 2 банки консервированных томатов черри;
- 1 чайная ложка мелкого сахара;
- 4 яйца.
Как приготовить шакшуку: пошагово
Разогрейте оливковое масло в сковороде с крышкой. Добавьте лук, чили, чеснок и стебли кинзы и тушите 5 минут, пока овощи не станут мягкими.
Влейте консервированные томаты и добавьте сахар, перемешайте и уваривайте на среднем огне 8–10 минут, пока соус не загустеет. Это ключевой момент: если соус останется слишком жидким, желтки могут лопнуть во время приготовления. Хорошо уваренный соус концентрирует вкус и создаёт идеальную основу, в которой яйца держатся на поверхности.
Тыльной стороной большой ложки сделайте в соусе 4 углубления и разбейте в каждое по одному яйцу.
Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне 6–8 минут, пока белки не схватятся, а желтки останутся жидкими — до желаемой степени готовности. Снимите шакшуку с огня, когда желтки ещё мягкие, чтобы они остались жидкими и на тарелке.
Посыпьте шакшуку листьями кинзы и подавайте сразу с хрустящим хлебом — он отлично впитывает насыщенный соус. Соус без яиц можно заморозить на месяц: тогда достаточно разогреть его, добавить яйца и доготовить. По желанию перед подачей можно добавить раскрошенную фету, оливки или щепотку хлопьев чили для большей остроты.
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