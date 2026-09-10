Средняя закупочная цена молока экстра сорта достигла 15,30 грн за килограмм без НДС — за месяц она выросла на 70 копеек.

Цены на молочные продукты в Украине продолжают ползти вверх: закупочная цена молока-сырья выросла в начале сентября даже несмотря на слабый спрос на внутреннем рынке. Главная причина — активизация экспортного спроса и удорожание биржевых товаров. До конца года аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание сырья — цена на крупные партии молока экстра сорта может достичь 17,00–17,50 грн/кг.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Ассоциацию производителей молока, средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 9 сентября составляла 15,30 грн за килограмм без НДС. Это на 70 копеек больше, чем месяцем ранее.

Сколько стоит молоко каждого сорта

Высший сорт в среднем стоит 15,00 грн/кг без НДС — плюс 80 копеек к предыдущему месяцу. Первый сорт оценивают в 14,50 грн/кг, что на целую гривну дороже, чем было месяц назад.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов достигла 15,10 грн/кг без НДС — на 75 копеек больше, чем месяц назад. При этом по сравнению с сентябрем 2025 года молоко-сырье все еще дешевле на 1,52 грн.

«Цены на молоко-сырье выросли в начале сентября несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью и слабый спрос на внутреннем рынке. На цены влияет сохранение спроса на биржевые товары на экспортных рынках и рост цен на них, в частности на сухое обезжиренное молоко», — пояснили в ассоциации.

Какой прогноз до конца года

Аналитики прогнозируют, что до конца сентября цена на крупные партии молока экстра сорта может вырасти до 15,50–16,00 грн/кг. К концу года ожидают уже 17,00–17,50 грн/кг — в зависимости от ситуации в сфере безопасности, спроса, цен на готовую молочную продукцию, объемов экспорта и импорта и валютного курса.

Сдерживать подорожание могут несколько факторов. Рост импорта сыров, в частности из Польши, усиливает конкуренцию для украинских компаний и сдерживает спрос на отечественную продукцию. Новая система доставки продукции непосредственно в конкретные магазины увеличивает логистическое плечо и конечную стоимость — а это уже давит на спрос.

Что происходит на мировом рынке

Предложение молока-сырья на мировом рынке сокращается, в частности в Европе. По прогнозу Rabobank, в четвертом квартале производство молока в ЕС может сократиться на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это будет способствовать стабилизации и укреплению цен.

В августе 2026 года комбинированный мировой индикатор цены на молоко-сырье составлял 46,8 доллара за 100 кг, и в перспективе он может вырасти до 47,5 доллара. Для сравнения: в конце августа сырое молоко в Украине стоило около 38 долларов за 100 кг в пересчете на молоко с 4% жира и 3,3% белка, а на начало сентября — 39 долларов (+5% к началу августа).

Что это значит для потребителя

Рост закупочных цен на сырье постепенно переносится на полки магазинов — дорожают молоко, кефир, сметана, масло и сыр. Существенных запасов сливочного масла и сухого молока на складах сейчас нет: активные ценовые акции в первой половине года подстегнули потребление, поэтому значительных резервов не сформировалось. Это означает, что у производителей нет «подушки», которая позволила бы сдерживать цены.

Поэтому если видите акционные ценники на сливочное масло или твердый сыр — это хороший момент купить впрок: в ближайшие месяцы цены, скорее всего, пойдут вверх.

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