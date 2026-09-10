Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку сягнула 15,30 грн за кілограм без ПДВ — за місяць вона додала 70 копійок.

Ціни на молочні продукти в Україні продовжують рухатися вгору: закупівельна ціна молока-сировини зросла на початку вересня навіть попри слабкий попит на внутрішньому ринку. Головна причина — активізація експортного попиту та здорожчання біржових товарів. До кінця року аналітики прогнозують подальше здорожчання сировини — ціна на великі партії молока екстра ґатунку може сягнути 17,00–17,50 грн/кг.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Асоціацію виробників молока, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 9 вересня становила 15,30 грн за кілограм без ПДВ. Це на 70 копійок більше, ніж попереднього місяця.

Скільки коштує молоко кожного ґатунку

Вищий ґатунок у середньому коштує 15,00 грн/кг без ПДВ — плюс 80 копійок до попереднього місяця. Перший ґатунок оцінюють у 14,50 грн/кг, що на цілу гривню дорожче, ніж було місяць тому.

Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків сягнула 15,10 грн/кг без ПДВ — на 75 копійок більше, ніж місяць тому. Водночас проти вересня 2025 року молоко-сировина досі дешевша на 1,52 грн.

«Ціни на молоко-сировину зросли на початку вересня попри погіршення безпекової ситуації та слабкий попит на внутрішньому ринку. На ціни впливає збереження попиту на біржові товари на експортних ринках і зростання цін на них, зокрема на сухе знежирене молоко», — пояснили в асоціації.

Який прогноз до кінця року

Аналітики прогнозують, що до кінця вересня ціна на великі партії молока екстра ґатунку може зрости до 15,50–16,00 грн/кг. До кінця року очікують уже 17,00–17,50 грн/кг — залежно від ситуації у сфері безпеки, попиту, цін на готову молочну продукцію, обсягів експорту та імпорту і валютного курсу.

Стримувати здорожчання можуть кілька чинників. Зростання імпорту сирів, зокрема з Польщі, посилює конкуренцію для українських компаній і стримує попит на вітчизняну продукцію. Нова система доставки продукції безпосередньо в конкретні магазини збільшує логістичне плече та кінцеву вартість — а це вже тисне на попит.

Що відбувається на світовому ринку

Пропозиція молока-сировини на світовому ринку скорочується, зокрема в Європі. За прогнозом Rabobank, у четвертому кварталі виробництво молока в ЄС може скоротитися на 1,6% проти аналогічного періоду торік — це сприятиме стабілізації та зміцненню цін.

У серпні 2026 року комбінований світовий індикатор ціни на молоко-сировину становив 46,8 долара за 100 кг, і в перспективі він може зрости до 47,5 долара. Для порівняння: наприкінці серпня сире молоко в Україні коштувало близько 38 доларів за 100 кг у перерахунку на молоко з 4% жиру та 3,3% білка, а на початок вересня — 39 доларів (+5% проти початку серпня).

Що це означає для споживача

Зростання закупівельних цін на сировину поступово переноситься на полиці магазинів — дорожчають молоко, кефір, сметана, масло та сир. Істотних запасів вершкового масла й сухого молока на складах наразі немає: активні цінові акції в першій половині року підштовхнули споживання, тож значних резервів не сформувалося. Це означає, що у виробників немає «подушки», яка б дозволила стримувати ціни.

Тому якщо бачите акційні цінники на вершкове масло чи твердий сир — це гарний момент купити про запас: найближчими місяцями ціни, найімовірніше, підуть угору.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на продукти в Україні: супермаркети повідомили, які товари можна купити значно дешевше.

Також Politeka повідомляла, удари по складах спричинили дефіцит продуктів у Києві: ціни можуть зрости до 15%.