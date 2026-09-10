Студенти, чия відстрочка завершилася 30 червня 2026 року, масово отримали статус «резервіста» замість «військовозобов'язаного». Юрист пояснив, чому ТЦК не мали права змінювати цей запис та як повернути правильний статус.

Правила ТЦК щодо військового обліку знову опинилися в центрі уваги — цього разу через масовий збій, через який студенти раптово стали «резервістами». Як виправити цей помилковий запис, пояснив юрист Євген Філіпець, повідомляє Новини.LIVE.

На початку липня 2026 року тисячі українців зіткнулися з несподіваною проблемою військового обліку. Студенти, чия законна відстрочка завершилася 30 червня, замість очікуваного статусу «військовозобов'язаний» опинилися в категорії «резервістів».

Це кардинально змінює правове становище людини, адже резервісти, на відміну від військовозобов'язаних, втрачають можливість отримати відстрочку від мобілізації. Люди, які не закінчували військову кафедру, не проходили строкову службу і не мали бойового досвіду, опинилися в резерві внаслідок масштабного збою або помилки в системі обліку.

Хто за законом може бути резервістом

Юрист Євген Філіпець наголошує, що українське законодавство дає чітке визначення цього поняття. «Це та категорія осіб, яка проходила військову службу, має бойовий досвід і, увага, наказом командира військової частини зарахована на службу у військовий резерв», — пояснив він.

За його словами, інших суб'єктів, наділених повноваженнями зараховувати людину в резерв, де-юре не існує. Таке право не належить ані районним, ані обласним територіальним центрам комплектування. Навіть під час демобілізації бійці писали рапорти про небажання служити в резерві, і командири видавали наказ про звільнення в запас саме у статусі військовозобов'язаного.

Як скасувати статус резервіста

Оскільки ТЦК не мали жодних юридичних підстав самовільно змінювати статус цивільних на «резервістів», таку помилку можна і потрібно виправляти. Спочатку громадянин має подати до свого ТЦК та СП мотивовану заяву встановленої форми. Можна звернутися до юристів, щоб ті допомогли скласти адвокатські запити для з'ясування юридичної природи цієї масової помилки.

Що робити, якщо ТЦК ігнорує заяву

Якщо військкомат ігнорує запит або відмовляється виправляти статус, настав час звертатися до суду. «Не може бути зараховано у військовий резерв особа, яка не відповідає критеріям і не зарахована у військовий резерв командиром військової частини. Тому судова перспектива тут є», — запевнив Євген Філіпець.

За його словами, відмова діяти розцінюється як бездіяльність посадових осіб, тому суд може офіційно зобов'язати працівників ТЦК внести правильні відомості до реєстру «Оберіг» і повернути людині статус військовозобов'язаного. Водночас успіх судового рішення не гарантований — кожну таку справу судді розглядають суто індивідуально.

Обережно з додатком «Резерв+»

Знятим з військового обліку українцям варто бути вкрай обережними із застосунком «Резерв+». Якщо після технічного збою системи поспіхом оплатити виписаний штраф або подати запит на відстрочку, це буде розцінено як особиста згода з тим, що ви знову є військовозобов'язаним. У результаті одна помилкова дія повертає людину в загальні списки призовників.

Водночас норма про неможливість мобілізації осіб до 25 років діє далеко не для всіх молодих людей. За словами адвоката Євгена Філіпця, під мобілізацію законно потрапляють юнаки молодшого віку, якщо вони раніше мали статус обмежено придатних, закінчили військову кафедру у виші та отримали офіцерське звання або раніше служили в поліції.

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