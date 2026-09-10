В Виннице бесплатным горячим питанием охвачено 42 923 ученика. Директор департамента образования горсовета Оксана Яценко объяснила, сколько стоит питание и откуда община берет деньги.

Бесплатное питание школьников в Виннице уже охватило более 42 тысяч детей, и в этом году община заложила на обеды 300 миллионов гривен. Откуда берут эти деньги и сколько на самом деле стоит одна порция, 8 сентября в эфире телеканала ВИТА ТВ рассказала директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.

Общенациональная реформа бесплатного питания для учеников 1–11 классов стартовала с 1 сентября. Государство установило предельную стоимость обедов: 50 гривен в день для младшей школы (1–4 классы) и 60 гривен — для старшей (5–11 классы). Пока в части регионов родители жалуются на организацию питания, в Виннице горячими обедами обеспечили всех учеников без единой жалобы.

Сколько стоит бесплатное питание в Виннице

В этом году количество учеников, которые питаются бесплатно, выросло почти вдвое. В прошлом году таких было около 26 тысяч детей — только 1–4 классы за счет субвенции и льготники за счет общины. Сейчас горячим питанием охвачено 42 923 ученика.

Общая потребность на питание школьников в 2026 году составляет 300 миллионов гривен. Государственная субвенция покрывает лишь 71,1 миллиона гривен, поэтому разницу Винница добирает из собственного бюджета.

Откуда община берет деньги

общая потребность на 2026 год — 300 млн грн;

государственная субвенция — лишь 71,1 млн грн;

чтобы дети питались бесплатно с сентября по декабрь, из местного бюджета дополнительно выделили 40,1 млн грн;

еще 22 млн грн городской совет направил в июле на закупку мебели и современного оборудования для кухонь.

Несмотря на общие логистические проблемы в стране, новое оборудование постепенно поступает в школьные столовые. Организацией питания в Виннице занимается коммунальное предприятие «Меридиан», которое внедрило четырехнедельное сбалансированное меню.

Как детей кормят во время воздушных тревог

Винницкие педагоги научились адаптировать рацион к военным реалиям. Если тревога звучит во время обеда, уже готовую еду спускают в укрытие. Когда опасность длится долго и повара не могут готовить горячее, ученикам выдают «сухие обеды» или завтраки — сок, булочку и тому подобное, разрешенные постановлением № 305. Такие навыки в городе отработали еще во время прошлогодних длительных блэкаутов.

Модернизация столовых: во что вложили деньги

В Виннице уже модернизировали шесть пищеблоков, среди которых лицеи №12 и №18, а для лицея №22 разрабатывают проектно-сметную документацию. Капитальный ремонт столовой лицея №18 профинансировали совместно: 65% — средства программы Raine facility, 35% — бюджет Винницкой общины.

По словам директора лицея №18 Екатерины Поджаренко, процессы максимально автоматизированы: посудомоечная машина моет 40 тарелок за 2,5 минуты, а хлеб и овощи нарезают специальные автоматы. Ежедневно в лицее питается более 100 детей.

Меню формируют по постановлению № 305: меньше соли, сахара и избыточных жиров, зато больше мяса, овощей, рыбы, молочных продуктов, круп, бобовых и фруктов. Ученикам ежедневно предлагают на выбор два гарнира, два вида мяса, салаты, фрукты и чай.

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