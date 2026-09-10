У Вінниці безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 42 923 учні. Директорка департаменту освіти міськради Оксана Яценко пояснила, скільки коштує харчування та звідки громада бере гроші.

Безкоштовне харчування школярів у Вінниці охопило вже понад 42 тисячі дітей, і цьогоріч громада заклала на обіди 300 мільйонів гривень. Звідки беруть ці гроші та скільки насправді коштує одна порція, 8 вересня в ефірі телеканалу ВІТА ТБ розповіла директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.

Загальнонаціональна реформа безкоштовного харчування для учнів 1–11 класів стартувала з 1 вересня. Держава встановила граничну вартість обідів: 50 гривень на день для молодшої школи (1–4 класи) і 60 гривень — для старшої (5–11 класи). Поки в частині регіонів батьки скаржаться на організацію харчування, у Вінниці гарячими обідами забезпечили всіх учнів без жодної скарги.

Скільки коштує безкоштовне харчування у Вінниці

Цьогоріч кількість учнів, які харчуються безкоштовно, зросла майже вдвічі. Торік таких було близько 26 тисяч дітей — лише 1–4 класи за рахунок субвенції та пільговики коштом громади. Зараз гарячим харчуванням охоплено 42 923 учні.

Загальна потреба на харчування школярів у 2026 році становить 300 мільйонів гривень. Державна субвенція покриває лише 71,1 мільйона гривень, тож різницю Вінниця добирає з власного бюджету.

Звідки громада бере гроші

загальна потреба на 2026 рік — 300 млн грн;

державна субвенція — лише 71,1 млн грн;

щоб діти харчувались безкоштовно з вересня по грудень, з місцевого бюджету додатково виділили 40,1 млн грн;

ще 22 млн грн міська рада спрямувала в липні на закупівлю меблів і сучасного обладнання для кухонь.

Попри загальні логістичні проблеми в країні, нове обладнання поступово надходить до шкільних їдалень. Організацією харчування у Вінниці займається комунальне підприємство «Меридіан», яке впровадило чотиритижневе збалансоване меню.

Як дітей годують під час повітряних тривог

Вінницькі освітяни навчилися адаптувати раціон до воєнних реалій. Якщо тривога лунає під час обіду, вже готову їжу спускають в укриття. Коли небезпека триває довго і кухарі не можуть готувати гаряче, учням видають «сухі обіди» або сніданки — сік, булочку тощо, дозволені постановою № 305. Такі навички в місті відпрацювали ще під час торішніх тривалих блекаутів.

Модернізація їдалень: у що вклали гроші

У Вінниці вже модернізували шість харчоблоків, серед яких ліцеї №12 та №18, а для ліцею №22 розробляють проєктно-кошторисну документацію. Капітальний ремонт їдальні ліцею №18 профінансували спільно: 65% — кошти програми Raine facility, 35% — бюджет Вінницької громади.

За словами директорки ліцею №18 Катерини Поджаренко, процеси максимально автоматизовані: посудомийна машина миє 40 тарілок за 2,5 хвилини, а хліб та овочі нарізають спеціальні автомати. Щодня в ліцеї харчується понад 100 дітей.

Меню формують за постановою № 305: менше солі, цукру та надлишкових жирів, натомість більше м'яса, овочів, риби, молочних продуктів, круп, бобових і фруктів. Учням щодня пропонують на вибір два гарніри, два види м'яса, салати, фрукти та чай.

Раніше Politeka повідомляла, до кінця вересня можна подати заяву: кому у Вінниці компенсують плату за навчання.

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для переселенців у Вінницькій області: як отримати підтримку.