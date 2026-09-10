У Дніпрі переселенці та місцеві жителі з вразливих категорій можуть безкоштовно пройти навчання чи перенавчання й опанувати затребувану професію. Набір на курси триває, а учасникам допомагають із працевлаштуванням.

Прогноз погоди у Дніпропетровській області на цей тиждень уже оприлюднили — тим часом у Дніпрі стартував набір на безкоштовне навчання для переселенців, які хочуть опанувати нову професію. Йдеться про програму «Перезавантаження», яка передбачає не лише курси, а й допомогу з подальшим працевлаштуванням.

Проєкт реалізує Дніпропетровська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Підтримку надають Норвезький та Іспанський Червоний Хрест, а партнером виступає Дніпровська міська рада. Про це повідомляє видання SD.UA.

Учасникам пропонують кілька напрямів безоплатного навчання. Зокрема, це візаж, манікюр, педикюр та нарощування нігтів, оздоровчий масаж і фізичне відновлення, а також логістика та підприємництво.

Із 25 серпня до переліку додали ще один блок — технічний. Тепер можна опанувати 3D-друк, 3D-візуалізацію, обробку інформації та роботу з програмним забезпеченням. Такі навички, як зазначають організатори, дозволяють швидше знайти роботу навіть віддалено.

Хто може долучитися до навчання

Програма розрахована передусім на внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у Дніпропетровській області. Водночас долучитися можуть і місцеві жителі з вразливих категорій: люди з малозабезпечених родин, люди з інвалідністю, батьки-одинаки, представники багатодітних сімей, люди похилого віку та демобілізовані військовослужбовці.

Як записатися на курси

Набір на безоплатні курси наразі триває. Щоб долучитися, переселенцям і мешканцям Дніпра слід звертатися до Дніпропетровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України або стежити за анонсами Дніпровської міської ради — саме через ці структури приймають заявки на участь у програмі «Перезавантаження».

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