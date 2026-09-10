В Днепре переселенцы и местные жители из уязвимых категорий могут бесплатно пройти обучение или переобучение и освоить востребованную профессию. Набор на курсы продолжается, а участникам помогают с трудоустройством.

Прогноз погоды в Днепропетровской области на эту неделю уже опубликован — тем временем в Днепре стартовал набор на бесплатное обучение для переселенцев, которые хотят освоить новую профессию. Речь идет о программе «Перезагрузка», которая предусматривает не только курсы, но и помощь с дальнейшим трудоустройством.

Проект реализует Днепропетровская областная организация Общества Красного Креста Украины. Поддержку оказывают Норвежский и Испанский Красный Крест, а партнером выступает Днепровский городской совет. Об этом сообщает издание SD.UA.

Участникам предлагают несколько направлений бесплатного обучения. В частности, это визаж, маникюр, педикюр и наращивание ногтей, оздоровительный массаж и физическое восстановление, а также логистика и предпринимательство.

С 25 августа к перечню добавили еще один блок — технический. Теперь можно освоить 3D-печать, 3D-визуализацию, обработку информации и работу с программным обеспечением. Такие навыки, как отмечают организаторы, позволяют быстрее найти работу даже удаленно.

Кто может присоединиться к обучению

Программа рассчитана прежде всего на внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Днепропетровской области. В то же время присоединиться могут и местные жители из уязвимых категорий: люди из малообеспеченных семей, люди с инвалидностью, родители-одиночки, представители многодетных семей, пожилые люди и демобилизованные военнослужащие.

Как записаться на курсы

Набор на бесплатные курсы сейчас продолжается. Чтобы присоединиться, переселенцам и жителям Днепра следует обращаться в Днепропетровскую областную организацию Общества Красного Креста Украины или следить за анонсами Днепровского городского совета — именно через эти структуры принимают заявки на участие в программе «Перезагрузка».

Ранее Politeka сообщала, помощь ветеранам в Днепропетровской области: как получить до 216 тысяч гривен на собственное дело.

Также Politeka сообщала, изменение графика движения поездов в Днепропетровской области: какие пригородные рейсы отменили с 8 сентября.