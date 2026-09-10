Наполеон с заварным кремом готовится проще, чем кажется: для коржей берём готовое слоёное тесто, а нежность торта обеспечивает правильная выдержка.

Быстрый рецепт торта «наполеон» мы уже публиковали — а этот наполеон с заварным кремом готовится ещё проще, ведь для коржей берём готовое слоёное тесто.

Наполеон — многослойный торт, в котором тонкие слоёные коржи чередуются с нежным заварным кремом. В этом рецепте не нужно замешивать тесто самостоятельно: главная работа — испечь коржи и приготовить крем, а дальше всё сделает время.

Ингредиенты для наполеона

6 листов слоёного теста (примерно 30 × 30 см)

480 мл цельного молока

2 стручка ванили

140 г кукурузного крахмала

455 г сахара

1 ч. ложка соли

6 яиц

170 г несолёного сливочного масла комнатной температуры

Для зеркальной глазури:

1 ч. ложка желатина без вкуса

120 мл холодной воды

120 мл сахарного сиропа (примерно 50 г сахара + 60 мл воды, сварить до растворения)

Для украшения:

клубника, нарезанная ломтиками

Как приготовить наполеон: пошагово

1. Выпекаем коржи. Разогрейте духовку до 200 °C. Размороженное слоёное тесто слегка растяните на присыпанной мукой поверхности — примерно до 40 × 40 см. Наколите вилкой через каждые 2–3 см и выпекайте на противне до лёгкого золотистого цвета. Готовые коржи остудите, подровняйте края, а обрезки сохраните.

2. Готовим заварной крем. В кастрюлю с толстым дном влейте молоко и поставьте на средний огонь. Стручки ванили разрежьте вдоль, выскребите семена и добавьте к молоку, доведите до кипения.

3. Пока молоко греется, в большой миске смешайте крахмал, сахар и соль. По одному вбейте 6 яиц и взбивайте до однородности.

4. Когда молоко закипит, непрерывно помешивая, влейте треть горячего молока в яичную смесь, чтобы «закалить» яйца. Затем верните всё в кастрюлю и варите, постоянно помешивая, до закипания. После закипания готовьте ещё 1–2 минуты, пока крем не загустеет и не исчезнет вкус сырого крахмала. Не переваривайте — иначе крем снова станет жидким.

5. Переложите крем в миску, добавьте сливочное масло (оно растает) и накройте пищевой плёнкой так, чтобы она касалась поверхности крема. Остудите до комнатной температуры, затем взбейте миксером до гладкости и полностью охладите в холодильнике. Если крем получился негладким, протрите его через сито, пока он горячий.

6. Готовим глазурь. Желатин растворите в 120 мл холодной воды, оставьте набухать на 2–3 минуты, затем подогрейте, пока он не растворится (не кипятите). Добавьте 120 мл сахарного сиропа, перемешайте. Дайте глазури остыть и слегка загустеть перед нанесением.

7. Собираем торт. На тарелку выложите немного крема, сверху положите первый корж и прижмите. Распределите пятую часть крема, накройте следующим коржом и повторяйте, пока не закончатся коржи. Обмажьте весь наполеон заварным кремом. Измельчите сохранённые обрезки и обсыпьте ими бока торта, чтобы он не подсыхал. Сверху выложите ломтики клубники и кисточкой нанесите глазурь.

Оставьте наполеон при комнатной температуре на 3–4 часа, затем уберите в холодильник минимум на 24 часа перед подачей — за это время коржи пропитаются кремом и станут мягкими.

Нарезайте наполеон холодным — так он лучше держит форму. Храните торт в холодильнике, накрыв, до нескольких дней; если любите хрустящие коржи, сразу после смазывания ставьте его в холод и не оставляйте при комнатной температуре. Подробнее о способе приготовления — в кулинарном блоге Let the Baking Begin.

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