"Наполеон" – это настоящая классика, которая станет украшением любого праздничного стола, а по этому рецепту от звезды "Мастер Шеф" у вас получится идеальный торт с первого раза.

Участницы кулинарного проекта "Мастер Шеф" Алена Московченко и Аннет Вовк показали, как приготовить идеальный торт "Наполеон" по фирменному рецепту.

Ингредиенты для теста:

175 г сливочного масла

200 г молока

1 ст.л. сахара

щепотка соли

500 г муки (+ 100 г для подсыпания)

1 яйцо

1 ч.л. соды (гасим ее уксусом)

Для крема "Мастер Шеф" Алена Московченко берет:

1,5л молока

15 яичных желтков (если не знаете, что делать с оставшимися белками – приготовьте меренговый рулет с мандаринами по рецепту звезды "Мастер Шеф" Николая Люлько – рецепт здесь)

300 г сахара

75 г кукурузного крахмала

75 г муки

15 г желатина (сразу заливаем его 105 г холодной воды)

1 пакетик ванильного сахара

30 г сливочного масла

300 г сливок 33%

Чтобы приготовить тесто, к растопленному маслу добавляем сахар, соль, яйцо, молоко, постепенно всыпаем муку и замешиваем до однородности.

Готовое тесто звезда "Мастер Шеф" делит на шарики и на полчаса оставляет их отдохнуть. Каждый корж раскатываем максимально тонко и на пергаменте выпекаем в разогретой до 250 градусов духовке до румяности в режиме верх-низ с конвекцией.

Для приготовления крема молоко наливаем в кастрюлю, добавляем ванильный сахар и половину обычного сахара, ставим на маленький огонь. Тем временем вторую половину сахара с яичными желтками, крахмалом и мукой смешиваем до однородности.

Когда молоко начнет закипать, звезда "Мастер Шеф" медленно вливает его в желточную массу, постоянно помешивая. Возвращаю эту массу обратно в кастрюлю и на малом огне варим до загустения – примерно минуту-две после закипания.

К горячему крему "Мастер Шеф" Алена Московченко добавляет разбухший желатин, сливочное масло и вымешивает до однородности. Накрываем крем пленкой в ​​контакт и оставляем остывать.

Охлажденный крем взбиваем веничком. Отдельно взбиваем до мягких пиков сливки, добавляем их в крем и аккуратно вымешиваем.

Собираем торт в разъемной форме, как на видео, перемазывая коржи кремом. По желанию между коржами можно добавить измельченные обжаренные орехи. Украшаем "Наполеон" крошкой из обрезков коржей. Для пропитки на ночь отправляем торт в холодильник.

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