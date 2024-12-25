Участницы кулинарного проекта "Мастер Шеф" Алена Московченко и Аннет Вовк показали, как приготовить идеальный торт "Наполеон" по фирменному рецепту.
Ингредиенты для теста:
- 175 г сливочного масла
- 200 г молока
- 1 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 500 г муки (+ 100 г для подсыпания)
- 1 яйцо
- 1 ч.л. соды (гасим ее уксусом)
Для крема "Мастер Шеф" Алена Московченко берет:
- 1,5л молока
- 15 яичных желтков (если не знаете, что делать с оставшимися белками – приготовьте меренговый рулет с мандаринами по рецепту звезды "Мастер Шеф" Николая Люлько – рецепт здесь)
- 300 г сахара
- 75 г кукурузного крахмала
- 75 г муки
- 15 г желатина (сразу заливаем его 105 г холодной воды)
- 1 пакетик ванильного сахара
- 30 г сливочного масла
- 300 г сливок 33%
Чтобы приготовить тесто, к растопленному маслу добавляем сахар, соль, яйцо, молоко, постепенно всыпаем муку и замешиваем до однородности.
Готовое тесто звезда "Мастер Шеф" делит на шарики и на полчаса оставляет их отдохнуть. Каждый корж раскатываем максимально тонко и на пергаменте выпекаем в разогретой до 250 градусов духовке до румяности в режиме верх-низ с конвекцией.
Для приготовления крема молоко наливаем в кастрюлю, добавляем ванильный сахар и половину обычного сахара, ставим на маленький огонь. Тем временем вторую половину сахара с яичными желтками, крахмалом и мукой смешиваем до однородности.
Когда молоко начнет закипать, звезда "Мастер Шеф" медленно вливает его в желточную массу, постоянно помешивая. Возвращаю эту массу обратно в кастрюлю и на малом огне варим до загустения – примерно минуту-две после закипания.
К горячему крему "Мастер Шеф" Алена Московченко добавляет разбухший желатин, сливочное масло и вымешивает до однородности. Накрываем крем пленкой в контакт и оставляем остывать.
Охлажденный крем взбиваем веничком. Отдельно взбиваем до мягких пиков сливки, добавляем их в крем и аккуратно вымешиваем.
Собираем торт в разъемной форме, как на видео, перемазывая коржи кремом. По желанию между коржами можно добавить измельченные обжаренные орехи. Украшаем "Наполеон" крошкой из обрезков коржей. Для пропитки на ночь отправляем торт в холодильник.
Последние новости Украины:
Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.
Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.
Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.