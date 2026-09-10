Як швидко зарядити телефон, коли батарея майже на нулі, а часу обмаль? П'ять перевірених способів допоможуть наповнити акумулятор за мінімум хвилин.

Телефон, який раптово перезавантажується, — це ще не найгірша проблема. Куди неприємніше, коли батарея на нулі, а з дому потрібно виходити вже за лічені хвилини. УНІАН зібрало п'ять перевірених способів, як швидко зарядити телефон, коли часу обмаль.

Заряджайте від розетки. Зарядний пристрій, що йде в комплекті зі смартфоном, має більшу потужність, ніж USB-порти комп'ютера чи ноутбука, тому від мережі гаджет наповнюється помітно швидше. Ідеально користуватися оригінальним кабелем або його якісною заміною: від дешевих аналогів телефон живиться істотно повільніше.

Вимкніть телефон. Навіть неактивний смартфон, що лежить на столі, виконує цілий спектр фонових процесів: від Wi-Fi і Bluetooth до оновлення застосунків. Вони нехай і економні, але заважають батареї спокійно відновлюватися, тому перед підключенням до розетки краще повністю вимкнути пристрій.

Використовуйте дротові зарядні пристрої. Бездротова зарядка зручна, коли можна покласти смартфон і забути про нього, але працює вона повільніше за провідну. Якщо мета — наповнити акумулятор якнайшвидше, обирайте класичний кабель.

Увімкніть кабель із функцією швидкої зарядки. Більшість сучасних смартфонів підтримують технологію Quick Charge: спеціальний адаптер подає вищу напругу й силу струму, тож акумулятор заповнюється швидше. Спершу переконайтеся, що ваш пристрій підтримує цю функцію, і за потреби придбайте відповідний зарядний блок.

Увімкніть авіарежим. Якщо вимкнути телефон з якоїсь причини неможливо, переведіть його в режим польоту. Він від'єднає смартфон від стільникової мережі, пошуку Wi-Fi і GPS — усе це активно «з'їдає» заряд навіть під час підзарядки, тому їхнє вимкнення прискорює процес.

У якому порядку діяти, коли часу обмаль

Найшвидший сценарій такий: підключіть смартфон до розетки оригінальним кабелем, увімкніть авіарежим або вимкніть пристрій, а якщо гаджет підтримує Quick Charge — використайте відповідний адаптер. Цього достатньо, щоб за коротку перерву додати батареї помітний відсоток заряду.

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