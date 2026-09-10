Сім'ї загиблих захисників і поранені військові регулярно стикаються з відмовами та затримками у виплаті допомоги — йдеться про суми в 1,5, 2,5 та 15 мільйонів гривень. Юрист пояснив, що робити, коли держава відмовляє у грошах.

Виплати військовим за вересень залишаються болючою темою для родин: сім'ї загиблих захисників та поранені бійці регулярно стикаються з відмовами й затримками належних коштів. Юрист Євген Філіпець розповів Новини.LIVE, як правильно оскаржити відмову і домогтися виплат.

Найчастіше, за словами правозахисника, затримки стосуються одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих. Йдеться про суми у 1,5 мільйона, 2,5 мільйона та 15 мільйонів гривень.

Формальні причини відмови

У таких справах держава нерідко посилається на суто формальні підстави. У документах вказують нібито виявлений алкоголь у крові або приписують загиблому статус самовільного залишення частини (СЗЧ). Іноді командування вказує обидві причини одночасно.

"Попри те, що згадується й алкоголь у крові, ми встановлюємо відсутність причинно-наслідкового зв'язку між активними діями, алкоголем і статусом самовільного залишення частини. Мета адвоката — довести, що формальні обставини не є підставами, які позбавляють військовослужбовця або його сім'ю компенсацій", — пояснює Філіпець.

Що ще заважає отримати гроші

Друга перешкода — відсутність потрібних довідок. Військові частини постійно затягують службові розслідування, а без їх результатів військово-лікарська комісія (ВЛК) не може встановити причинно-наслідковий зв'язок поранення або загибелі.

Окремо дошкуляє бюрократія: командування часто повертає документи на нескінченну доопрацювання замість офіційної відмови. "Якщо розгляд документів має відбутися за 10 днів, то він має відбутися за 10 днів, а не за 10 місяців", — наголошує юрист.

Як зафіксувати порушення та не пропустити строки

Успіх у боротьбі за виплати залежить від правильних дій самої родини чи пораненого бійця. Важливо контролювати весь документообіг на всіх рівнях і фіксувати кожен етап на папері. Людина повинна мати чітке підтвердження, що рапорт або заяву офіційно прийняли, — саме від цієї дати рахують строки розгляду.

Будь-які затримки з боку командування стають вагомою доказовою базою для майбутнього судового позову. "Збір доказів — це основа судової роботи, а потім роботи вашого адвоката", — підкреслює Філіпець.

Також критично важливо не пропустити встановлені законом строки — особливо щодо оскарження висновків ВЛК і подання позовів до адміністративного суду. Якщо процес іде не так, діяти потрібно негайно.

Раніше Politeka повідомляла, пенсію не призначили через помилку — як отримати виплати в Пенсійному фонді.