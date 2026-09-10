Виплати військовим за вересень залишаються болючою темою для родин: сім'ї загиблих захисників та поранені бійці регулярно стикаються з відмовами й затримками належних коштів. Юрист Євген Філіпець розповів Новини.LIVE, як правильно оскаржити відмову і домогтися виплат.
Найчастіше, за словами правозахисника, затримки стосуються одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих. Йдеться про суми у 1,5 мільйона, 2,5 мільйона та 15 мільйонів гривень.
Формальні причини відмови
У таких справах держава нерідко посилається на суто формальні підстави. У документах вказують нібито виявлений алкоголь у крові або приписують загиблому статус самовільного залишення частини (СЗЧ). Іноді командування вказує обидві причини одночасно.
"Попри те, що згадується й алкоголь у крові, ми встановлюємо відсутність причинно-наслідкового зв'язку між активними діями, алкоголем і статусом самовільного залишення частини. Мета адвоката — довести, що формальні обставини не є підставами, які позбавляють військовослужбовця або його сім'ю компенсацій", — пояснює Філіпець.
Що ще заважає отримати гроші
Друга перешкода — відсутність потрібних довідок. Військові частини постійно затягують службові розслідування, а без їх результатів військово-лікарська комісія (ВЛК) не може встановити причинно-наслідковий зв'язок поранення або загибелі.
Окремо дошкуляє бюрократія: командування часто повертає документи на нескінченну доопрацювання замість офіційної відмови. "Якщо розгляд документів має відбутися за 10 днів, то він має відбутися за 10 днів, а не за 10 місяців", — наголошує юрист.
Як зафіксувати порушення та не пропустити строки
Успіх у боротьбі за виплати залежить від правильних дій самої родини чи пораненого бійця. Важливо контролювати весь документообіг на всіх рівнях і фіксувати кожен етап на папері. Людина повинна мати чітке підтвердження, що рапорт або заяву офіційно прийняли, — саме від цієї дати рахують строки розгляду.
Будь-які затримки з боку командування стають вагомою доказовою базою для майбутнього судового позову. "Збір доказів — це основа судової роботи, а потім роботи вашого адвоката", — підкреслює Філіпець.
Також критично важливо не пропустити встановлені законом строки — особливо щодо оскарження висновків ВЛК і подання позовів до адміністративного суду. Якщо процес іде не так, діяти потрібно негайно.
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