Семьи погибших защитников и раненые военные регулярно сталкиваются с отказами и задержками в выплате помощи — речь о суммах в 1,5, 2,5 и 15 миллионов гривен. Юрист объяснил, что делать, когда государство отказывает в деньгах.

Выплаты военным за сентябрь остаются болезненной темой для семей: семьи погибших защитников и раненые бойцы регулярно сталкиваются с отказами и задержками положенных денег. Юрист Евгений Филипец рассказал Новини.LIVE, как правильно обжаловать отказ и добиться выплат.

Чаще всего, по словам правозащитника, задержки касаются единовременной денежной помощи семьям погибших. Речь идет о суммах в 1,5 миллиона, 2,5 миллиона и 15 миллионов гривен.

Формальные причины отказа

В таких делах государство нередко ссылается на сугубо формальные основания. В документах указывают якобы обнаруженный алкоголь в крови или приписывают погибшему статус самовольного оставления части (СОЧ). Иногда командование указывает обе причины одновременно.

"Несмотря на то, что упоминается и алкоголь в крови, мы устанавливаем отсутствие причинно-следственной связи между активными действиями, алкоголем и статусом самовольного оставления части. Цель адвоката — доказать, что формальные обстоятельства не являются основаниями, лишающими военнослужащего или его семью компенсаций", — объясняет Филипец.

Что еще мешает получить деньги

Вторая преграда — отсутствие нужных справок. Воинские части постоянно затягивают служебные расследования, а без их результатов военно-врачебная комиссия (ВВК) не может установить причинно-следственную связь ранения или гибели.

Отдельно досаждает бюрократия: командование часто возвращает документы на бесконечную доработку вместо официального отказа. "Если рассмотрение документов должно состояться за 10 дней, то оно должно состояться за 10 дней, а не за 10 месяцев", — подчеркивает юрист.

Как зафиксировать нарушения и не пропустить сроки

Успех в борьбе за выплаты зависит от правильных действий самой семьи или раненого бойца. Важно контролировать весь документооборот на всех уровнях и фиксировать каждый этап на бумаге. Человек должен иметь четкое подтверждение, что рапорт или заявление официально приняли, — именно с этой даты отсчитываются сроки рассмотрения.

Любые задержки со стороны командования становятся весомой доказательной базой для будущего судебного иска. "Сбор доказательств — это основа судебной работы, а затем работы вашего адвоката", — подчеркивает Филипец.

Также критически важно не пропустить установленные законом сроки — особенно по обжалованию заключений ВВК и подаче исков в административный суд. Если процесс идет не так, действовать нужно немедленно.

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