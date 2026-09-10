Харьковщина получила 107,3 млн грн государственной субвенции на улучшение жилищных условий переселенцев, благодаря которой в регионе создадут 296 новых мест для проживания ВПЛ.

Жилье для ВПЛ в Харьковской области остается одним из приоритетов поддержки — регион уже получил 107,3 млн грн государственной субвенции, которые направят на строительство нового жилья, реконструкцию домов и общежитий, а также переоборудование помещений под места временного проживания.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА со ссылкой на заместителя начальника областной военной администрации Виту Ковальскую, передает «Думка».

«Обеспечение жильем является одним из ключевых направлений поддержки внутренне перемещенных лиц. Харьковская область уже получила 107,3 млн грн субвенции. Четыре громады области получили средства для реализации мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ВПЛ», — отметила Ковальская.

На что направят 107,3 млн грн

За счет субвенции в Харьковской области реализуют сразу несколько направлений:

строительство нового жилья для переселенцев;

реконструкция жилых домов и общежитий;

переоборудование нежилых помещений под места временного проживания.

В целом эти меры позволят создать еще 296 мест для граждан, которые из-за войны вынуждены были покинуть собственные дома. Деньги уже распределены между четырьмя громадами области.

Отдельно во время обсуждения рассмотрели вопросы занятости и экономической адаптации ВПЛ. Речь шла о доступных возможностях для восстановления карьеры, трудоустройства и профессионального развития людей, переехавших на Харьковщину.

Харьковская ОВА продолжает реализацию проектов Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, направленных на поддержку, защиту прав и интеграцию внутренне перемещенных лиц.

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