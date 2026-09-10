Харківщина отримала 107,3 млн грн державної субвенції на покращення житлових умов переселенців, завдяки якій у регіоні створять 296 нових місць для проживання ВПО.

Житло для ВПО у Харківській області лишається одним із пріоритетів підтримки — регіон уже отримав 107,3 млн грн державної субвенції, які спрямують на будівництво нового житла, реконструкцію будинків і гуртожитків та переоблаштування приміщень під місця тимчасового проживання.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА з посиланням на заступницю начальника обласної військової адміністрації Віту Ковальську, передає «Думка».

«Забезпечення житлом є одним із ключових напрямів підтримки внутрішньо переміщених осіб. Харківська область вже отримала 107,3 млн грн субвенції. Чотири громади області одержали кошти для реалізації заходів, спрямованих на покращення умов проживання ВПО», — зазначила Ковальська.

На що спрямують 107,3 млн грн

За рахунок субвенції на Харківщині реалізують одразу кілька напрямів:

будівництво нового житла для переселенців;

реконструкція житлових будинків і гуртожитків;

переоблаштування нежитлових приміщень під місця тимчасового проживання.

Загалом ці заходи дадуть змогу створити ще 296 місць для громадян, які через війну змушені були залишити власні домівки. Гроші вже розподілені між чотирма громадами області.

Окремо під час обговорення розглянули питання зайнятості та економічної адаптації ВПО. Йшлося про доступні можливості для відновлення кар'єри, працевлаштування і професійного розвитку людей, які переїхали на Харківщину.

Харківська ОВА продовжує реалізацію проєктів Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, спрямованих на підтримку, захист прав та інтеграцію внутрішньо переміщених осіб.

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