В пятницу, 11 сентября, многим знакам придётся столкнуться с тем, что долго скрывалось, — главное сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов.

11 сентября 2026 года, в пятницу, звёзды готовят сюрпризы почти для всех знаков — кому-то откроются тайны, кому-то придётся пережить неловкий разговор, а кому-то стоит просто набраться терпения. Прогноз на этот день опубликовало издание Horoscope.com, и главная тема дня — информация, которая наконец выйдет на поверхность.

Овен

Овнов весь день будет преследовать тревожное чувство, что с кем-то из близких или соседей что-то не так. Это чувство вряд ли исчезнет само по себе, поэтому лучше позвонить этому человеку и проверить, всё ли в порядке. Скорее всего, серьёзных причин для паники нет, но кто-то из вашего круга мог недавно пережить неприятный сюрприз, и ему понадобится поддержка.

Телец

Организация, с которой вы связаны, может иметь финансовые трудности, и именно сегодня эта информация может стать известной. Новость способна шокировать и вас, и коллег, но лучше, что правда выходит наружу сейчас, а не позже. Это открытие заставит пересмотреть часть планов и целей. Стоит открыто поговорить с причастными к ситуации — интенсивное обсуждение сейчас будет полезным.

Близнецы

На работе могут раскрыться изменения, которые долго держали в тайне — возможно, речь идёт о реорганизации или смене владельца. Это серьёзно повлияет на ваше отношение к текущей должности и может даже подтолкнуть к мысли о собственных переменах. Однако сегодня не лучший день для окончательных решений. Дайте себе несколько дней, чтобы взвесить все варианты, прежде чем что-то решать.

Рак

Сегодня могут открыться неприятные детали из вашего прошлого или прошлого кого-то из близких. Это может стать шоком, но в то же время это позитивный поворот — такая информация поможет лучше понять, как действовать в текущей ситуации или отношениях. Запишите свои мысли, помедитируйте, поговорите с другом — любой способ осмыслить услышанное сейчас пойдёт на пользу.

Лев

То, что вы хотели доверить лишь нескольким близким людям, может ненамеренно стать известным не тем, кому следует. Разочарование и чувство предательства могут накрыть вас с головой, но не стоит обвинять тех, кто знал секрет. Хотя ситуация неприятна, из неё можно вынести ценный урок о том, кому и что стоит рассказывать в дальнейшем.

Дева

Требования коллег по работе могут сегодня вызвать сильный стресс — будет казаться, что вами просто пользуются. Это может подтолкнуть к мысли о собственном бизнесе или партнёрстве. Идея неплохая, но сегодня не время принимать настолько серьёзное решение. Дайте себе несколько дней, чтобы всё обдумать спокойно, без эмоций.

Весы

Стресс и разочарование на работе могут подтолкнуть к мыслям о резкой смене — уйти и начать что-то новое. Также может появиться идея вернуться к учёбе и получить другую профессию. Возможно, вам действительно нужна передышка, и учёба в будущем — хорошая идея, но не принимайте решение именно сегодня. Подождите хотя бы несколько дней.

Скорпион

Близкий друг или любимый человек может сегодня на время исчезнуть из поля зрения, и вы можете начать паниковать, когда звонки остаются без ответа. Не делайте поспешных выводов. Этот человек просто сейчас занят важными для него делами и скоро свяжется с вами. Когда разговор всё же состоится, вы можете услышать интересную новость. Расслабьтесь и займитесь своими делами.

Стрелец

Кто-то из домашних может размышлять о переезде или временном отсутствии, и эта мысль может вас стрессовать. Не пытайтесь отговорить этого человека — лучше просто выслушайте с пониманием и дайте выговориться. Скорее всего, ваш родственник ощущает временные ограничения из-за внешних обстоятельств и на самом деле никуда не собирается уходить.

Козерог

Стресс сегодня может сделать вас молчаливым и неразговорчивым — не захочется общаться даже с самыми близкими друзьями. Это может создать трудности, поскольку окружение будет просить у вас советов и помощи. Сохраняйте спокойствие — это состояние быстро пройдёт. Лучший вариант — пообедать в одиночестве, а вечером погрузиться в хорошую книгу.

Водолей

Финансовые дела идут хорошо, но именно сейчас вы не хотите обсуждать их ни с кем — хочется принять решение самостоятельно, без посторонего влияния. Однако близкий друг или партнёр всё равно об этом узнает — возможно, угадает, а возможно, вы сами что-то скажете. Не паникуйте: этот человек понимает вас и не будет пытаться давить.

Рыбы

Сегодня вам хочется побыть в одиночестве — провести вечер за книгой или собственным проектом. Но, скорее всего, всё сложится иначе: могут заглянуть родственники, сломаться техника или поступить неожиданные звонки. Наберитесь терпения и доброжелательности — одинокий вечер можно устроить уже завтра.