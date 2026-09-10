В Черкассах продолжается мониторинг того, как учебные заведения начали новый учебный год: чиновники проверяют организацию питания и условия для детей.

Пока в Черкасской области действуют графики отключения света, в черкасских школах стартовала другая важная работа — городские чиновники объезжают учебные заведения и проверяют, как они начали новый учебный год, в частности, как обстоят дела с питанием и условиями для детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета, информирует издание «Вичерпно». В рамках очередного рабочего выезда заместительница городского головы Анастасия Чубина и директор департамента образования Богдан Белов посетили учреждение дошкольного образования №10 «Ялинка» и Черкасский городской академический лицей «Перспектива».

Что проверили в детсаду «Ялинка»

В детском саду «Ялинка» чиновники проверили работу пищеблока и организацию питания в соответствии с сезонным меню. Отдельное внимание уделили качеству приготовления блюд и тому, насколько они соответствуют потребностям воспитанников.

Четырёхнедельное меню для учеников 1–11 классов

В лицее «Перспектива» ознакомились с организацией питания учеников 1–11 классов по четырёхнедельному сезонному меню — именно оно действует в учебных заведениях Черкасс с начала сентября. Среди актуальных вопросов остаётся дальнейшее оснащение пищеблока и улучшение его материально-технического обеспечения.

Новое сотрудничество с поликлиникой «Астра»

Помимо еды, в лицее стартовало сотрудничество с Черкасской городской реабилитационно-оздоровительной поликлиникой «Астра» по предоставлению медицинских услуг ученикам. Поэтому внимание сосредоточили не только на питании, но и на здоровье школьников в целом.

Комментарий городской власти

«Начало учебного года — это период, когда важно не только обеспечить работу учебных заведений, но и убедиться, что все процессы действительно работают надлежащим образом. Рабочие выезды помогают увидеть ситуацию непосредственно на местах, услышать работников и определить вопросы, требующие дополнительного внимания. Наша задача — оперативно реагировать на потребности учреждений и создавать надлежащие условия для детей», — отметила Анастасия Чубина.

Проверки продолжатся

В пресс-службе подчёркивают, что проверки учебных заведений продолжатся. Их цель — своевременно выявлять потребности, получать информацию непосредственно от работников учреждений и обеспечивать необходимые изменения для комфортной и безопасной образовательной среды.

Какие изменения уже стартовали в школах Черкасс

В то же время в Черкассах уже сделаны первые шаги реформы «Новая украинская школа», обновлённая версия которой стартует в Украине с 2028 года. По словам директора Черкасской общеобразовательной школы №32 Ирины Овчаренко, в рамках реформы Черкасская специализированная школа №28 переформатирована в лицей и прекратила набор в начальные классы.

Ранее Politeka сообщала, компенсация обучения детей ветеранов в Черкасской области: кто и как может получить.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Черкассах 10 и 11 сентября.