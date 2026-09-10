У Черкасах триває моніторинг того, як заклади освіти розпочали новий навчальний рік: посадовці перевіряють організацію харчування та умови для дітей.

Поки в Черкаській області діють графіки відключення світла, у черкаських школах стартувала інша важлива робота — міські посадовці об'їжджають заклади освіти та перевіряють, як вони почали новий навчальний рік, зокрема що з харчуванням і умовами для дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, інформує видання «Вичерпно». У межах чергового робочого виїзду заступниця міського голови Анастасія Чубіна та директор департаменту освіти Богдан Бєлов відвідали заклад дошкільної освіти №10 «Ялинка» і Черкаський міський академічний ліцей «Перспектива».

Що перевірили у садочку «Ялинка»

У дитячому садку «Ялинка» посадовці перевірили роботу харчоблоку та організацію харчування відповідно до сезонного меню. Окрему увагу приділили якості приготування страв і тому, наскільки вони відповідають потребам вихованців.

Чотиритижневе меню для учнів 1–11 класів

У ліцеї «Перспектива» ознайомилися з організацією харчування учнів 1–11 класів за чотиритижневим сезонним меню — саме воно діє у закладах освіти Черкас із початку вересня. Серед актуальних питань залишається подальше оснащення харчоблоку та покращення його матеріально-технічного забезпечення.

Нова співпраця з поліклінікою «Астра»

Окрім їжі, у ліцеї стартувала співпраця з Черкаською міською реабілітаційно-оздоровчою поліклінікою «Астра» щодо надання медичних послуг учням. Тож увагу зосередили не лише на харчуванні, а й на здоров'ї школярів загалом.

Коментар міської влади

«Початок навчального року — це період, коли важливо не лише забезпечити роботу закладів освіти, а й переконатися, що всі процеси справді працюють належним чином. Робочі виїзди допомагають побачити ситуацію безпосередньо на місцях, почути працівників та визначити питання, які потребують додаткової уваги. Наше завдання — оперативно реагувати на потреби закладів і створювати належні умови для дітей», — зазначила Анастасія Чубіна.

Перевірки триватимуть

У пресслужбі наголошують, що перевірки закладів освіти продовжаться. Їхня мета — своєчасно виявляти потреби, отримувати інформацію безпосередньо від працівників закладів і забезпечувати необхідні зміни для комфортного та безпечного освітнього середовища.

Які зміни вже стартували у школах Черкас

Водночас у Черкасах уже відбулися перші кроки реформи «Нова українська школа», оновлена версія якої стартує в Україні з 2028 року. За словами директорки Черкаської загальноосвітньої школи №32 Ірини Овчаренко, у межах реформи Черкаська спеціалізована школа №28 переформатована в ліцей і припинила набір до початкових класів.

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