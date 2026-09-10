Баклажаны — один из самых любимых овощей для домашних закусок: их запекают, жарят и маринуют. Рецепт баклажанов по-корейски, которым фудблогер Таня Акопян поделилась в TikTok, готовится просто, а на вкус получается насыщенным, пряным и в меру острым.
Ингредиенты
- баклажаны — 3–4 средних;
- лук — 1 большая головка;
- морковь — 1 большая;
- перец болгарский — 1 шт.;
- чеснок — 4–5 зубчиков;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- масло — для жарки;
- молотый кориандр, красный острый перец, соль — по вкусу;
- зелень и кунжут — для подачи.
Как готовить
Баклажаны помыть и нарезать соломкой, посолить и оставить на 20–30 минут, чтобы вышла горечь. Затем отжать лишнюю жидкость и обжарить на разогретом масле до золотистой корочки.
Морковь натереть тонкой соломкой, лук нарезать полукольцами, болгарский перец — полосками. Смешать овощи с обжаренными баклажанами.
Добавить измельченный чеснок, соевый соус, уксус, сахар, кориандр и острый перец. Тщательно перемешать, чтобы заправка равномерно покрыла все овощи.
Сколько настаивать
Закуску накрыть крышкой или пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2–3 часа. За это время баклажаны впитают соус и станут сочными и ароматными.
Перед подачей посыпать свежей зеленью и кунжутом. Такая закуска хранится в холодильнике до 4–5 дней и с каждым днем становится только вкуснее.
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