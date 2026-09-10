Паста з авокадо та помідорами — швидкий рецепт із вершковою заправкою, а тепер пропонуємо не менш простий варіант — пасту з куркою та грибами в ніжному вершковому соусі.
Така страва виручає, коли на вечерю хочеться не просто відварених макаронів, а повноцінної гарячої страви з соусом. Секрет у тому, що воду після варіння пасти не виливають: у ній залишається крохмаль, завдяки якому соус краще тримається на фетучіні й стає гладким, тож не доводиться додавати багато вершків.
Своїм варіантом такої вечері поділилася фудблогерка radostina ksenia в Instagram — у її подачі паста з куркою та грибами готується швидко, а весь посуд після приготування можна помити за пару хвилин.
Інгредієнти
Для страви знадобляться:
- фетучіні — 200–300 г;
- куряче філе — 1 невелике;
- печериці;
- кабачок — 1 шт.;
- помідори чері — 150 г;
- вершки 30% — 200–250 мл;
- вершкове масло — 30 г;
- олія для смаження;
- вода після варіння пасти — 100–200 мл;
- копчена паприка, сухий часник;
- сіль і чорний перець;
- пармезан — за бажанням.
Як приготувати
Пасту варять у великій кількості добре підсоленої води до стану аль денте. Перед тим як відкинути фетучіні на друшляк, приблизно склянку води (100–200 мл) відкладають окремо — вона ще знадобиться для соусу.
Куряче філе нарізають невеликими шматочками, приправляють сіллю, чорним перцем і копченою паприкою. На добре розігрітій сковороді м'ясо швидко обсмажують до рум'яної скоринки, після чого тимчасово перекладають на тарілку, щоб воно не пересохло.
У тій самій сковороді обсмажують печериці. Коли з них випарується зайва волога, додають кабачок — його не варто перетримувати, шматочки мають лишитися м'якими, але не розвалитися.
Далі кладуть помідори чері, повертають курку, вливають вершки та додають вершкове масло. Смак доводять сухим часником, сіллю і чорним перцем. Якщо соус виходить занадто густим, поступово вливають відкладену воду після варіння пасти — краще невеликими порціями, щоб не отримати занадто рідку основу.
Фетучіні перекладають у сковороду й перемішують із соусом. На цьому етапі паста ще трохи доходить до готовності й одночасно вбирає вершкову основу.
Як подавати
Перед подаванням страву можна посипати тертим пармезаном. Найкраще їсти пасту одразу: після охолодження вершковий соус швидко густішає, і консистенція вже не буде такою ніжною.
Рецепт паста з куркою та грибами легко підлаштувати під себе: кабачок і чері можна прибрати, залишивши тільки курку й печериці, або навпаки — додати більше овочів за смаком.
Раніше Politeka повідомляла, рецепт гуляшу з яловичини: секрет, який робить підливу густою та насиченою.
Також Politeka повідомляла, рецепт хрусткого безе: одна проста хитрість допоможе зберегти білосніжний колір.