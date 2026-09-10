Рецепт паста з куркою та грибами — це простий спосіб приготувати повноцінну гарячу вечерю з вершковим соусом, коли на кухні не хочеться довго поратися.

Паста з авокадо та помідорами — швидкий рецепт із вершковою заправкою, а тепер пропонуємо не менш простий варіант — пасту з куркою та грибами в ніжному вершковому соусі.

Така страва виручає, коли на вечерю хочеться не просто відварених макаронів, а повноцінної гарячої страви з соусом. Секрет у тому, що воду після варіння пасти не виливають: у ній залишається крохмаль, завдяки якому соус краще тримається на фетучіні й стає гладким, тож не доводиться додавати багато вершків.

Своїм варіантом такої вечері поділилася фудблогерка radostina ksenia в Instagram — у її подачі паста з куркою та грибами готується швидко, а весь посуд після приготування можна помити за пару хвилин.

Інгредієнти

Для страви знадобляться:

фетучіні — 200–300 г;

куряче філе — 1 невелике;

печериці;

кабачок — 1 шт.;

помідори чері — 150 г;

вершки 30% — 200–250 мл;

вершкове масло — 30 г;

олія для смаження;

вода після варіння пасти — 100–200 мл;

копчена паприка, сухий часник;

сіль і чорний перець;

пармезан — за бажанням.

Як приготувати

Пасту варять у великій кількості добре підсоленої води до стану аль денте. Перед тим як відкинути фетучіні на друшляк, приблизно склянку води (100–200 мл) відкладають окремо — вона ще знадобиться для соусу.

Куряче філе нарізають невеликими шматочками, приправляють сіллю, чорним перцем і копченою паприкою. На добре розігрітій сковороді м'ясо швидко обсмажують до рум'яної скоринки, після чого тимчасово перекладають на тарілку, щоб воно не пересохло.

У тій самій сковороді обсмажують печериці. Коли з них випарується зайва волога, додають кабачок — його не варто перетримувати, шматочки мають лишитися м'якими, але не розвалитися.

Далі кладуть помідори чері, повертають курку, вливають вершки та додають вершкове масло. Смак доводять сухим часником, сіллю і чорним перцем. Якщо соус виходить занадто густим, поступово вливають відкладену воду після варіння пасти — краще невеликими порціями, щоб не отримати занадто рідку основу.

Фетучіні перекладають у сковороду й перемішують із соусом. На цьому етапі паста ще трохи доходить до готовності й одночасно вбирає вершкову основу.

Як подавати

Перед подаванням страву можна посипати тертим пармезаном. Найкраще їсти пасту одразу: після охолодження вершковий соус швидко густішає, і консистенція вже не буде такою ніжною.

Рецепт паста з куркою та грибами легко підлаштувати під себе: кабачок і чері можна прибрати, залишивши тільки курку й печериці, або навпаки — додати більше овочів за смаком.

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