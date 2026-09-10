Що робити, якщо телефон не ловить мережу — із цим стикався чи не кожен власник смартфона: зв'язок раптово зникає, і ви не можете зателефонувати, надіслати повідомлення чи відкрити сторінку в інтернеті. Найчастіше це звичайний програмний збій, який можна виправити самостійно за кілька хвилин.

Смартфон перезавантажується або не ловить мережу — обидві проблеми часто мають одну причину: звичайний програмний збій. Якщо на екрані з'явилася помилка «Не зареєстровано в мережі», не поспішайте нести гаджет у ремонт. Більшість випадків можна виправити самостійно.

Найпростіший крок — увімкнути й вимкнути режим «У літаку». Він від'єднує, а потім знову під'єднує телефон до мережі оператора, і цього часто достатньо. Торкніться піктограми літака на панелі швидких налаштувань або зайдіть у «Налаштування» → «З'єднання», зачекайте хвилину та вимкніть режим назад.

Що робити, якщо телефон не ловить мережу: покрокові рішення

Якщо режим польоту не допоміг, спробуйте вимкнути й знову увімкнути слот SIM-карти. Перейдіть у «Налаштування» → «Підключення» → «Менеджер SIM-карти», вимкніть картку, зачекайте щонайменше хвилину і ввімкніть її знову.

Наступний крок — фізично вийняти та повторно вставити SIM-карту. Це особливо корисно, якщо телефон падав: від удару контакт картки зі зчитувачем міг порушитися. Перед встановленням протріть контактні площадки картки та слот від дрібного сміття.

Далі варто перезавантажити смартфон — це прибирає дрібні програмні помилки, які блокують під'єднання до мережі. Якщо картці понад п'ять років, вона могла просто вийти з ладу: вставте іншу SIM-карту й перевірте, чи з'являється сигнал. Якщо так — стару картку треба замінити в оператора.

Ще один дієвий метод — скинути налаштування мережі. Це не повертає телефон до заводських налаштувань, а лише відновлює стільниковий зв'язок і Wi-Fi до стану за замовчуванням: «Налаштування» → «Загальне управління» → «Скидання» → «Скинути налаштування мобільної мережі».

Оператор, національний роумінг і резервний зв'язок

Окремо перевірте, чи немає перебоїв саме у вашого мобільного оператора — про аварії зазвичай пишуть на офіційних сторінках у соцмережах. Якщо збій на стороні компанії, залишається лише дочекатися усунення проблеми.

В Україні також діє національний роумінг: абонент одного оператора може без додаткової оплати користуватися мережею іншого. Активувати нічого не потрібно — достатньо в налаштуваннях смартфона вручну обрати іншого оператора.

Якщо нічого не допомогло

Коли жоден спосіб не повернув сигнал, імовірно, йдеться про апаратну поломку. У такому разі телефон варто віднести в авторизований сервісний центр. А щоб не лишитися без зв'язку в майбутньому, корисно заздалегідь подбати про резерв: запасні SIM-картки інших операторів, встановлені месенджери, енергонезалежний інтернет, павербанк і зарядні станції.

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