Что делать, если телефон не ловит сеть — с этим сталкивался едва ли не каждый владелец смартфона: связь внезапно пропадает, и вы не можете позвонить, отправить сообщение или открыть страницу в интернете. Чаще всего это обычный программный сбой, который можно устранить самостоятельно за несколько минут.

Смартфон перезагружается или не ловит сеть — обе проблемы часто имеют одну причину: обычный программный сбой. Если на экране появилась ошибка «Не зарегистрирован в сети», не спешите нести гаджет в ремонт. Большинство случаев можно исправить самостоятельно.

Самый простой шаг — включить и выключить режим «В самолёте». Он отключает, а затем снова подключает телефон к сети оператора, и этого часто достаточно. Коснитесь значка самолёта на панели быстрых настроек или зайдите в «Настройки» → «Подключения», подождите минуту и выключите режим обратно.

Что делать, если телефон не ловит сеть: пошаговые решения

Если режим полёта не помог, попробуйте выключить и снова включить слот SIM-карты. Перейдите в «Настройки» → «Подключения» → «Менеджер SIM-карты», отключите карту, подождите минимум минуту и включите её снова.

Следующий шаг — физически вынуть и заново вставить SIM-карту. Это особенно полезно, если телефон падал: от удара контакт карты со считывателем мог нарушиться. Перед установкой протрите контактные площадки карты и слот от мелкого мусора.

Дальше стоит перезагрузить смартфон — это убирает мелкие программные ошибки, которые блокируют подключение к сети. Если карте больше пяти лет, она могла просто выйти из строя: вставьте другую SIM-карту и проверьте, появляется ли сигнал. Если да — старую карту нужно заменить у оператора.

Ещё один действенный метод — сбросить настройки сети. Это не возвращает телефон к заводским настройкам, а лишь восстанавливает сотовую связь и Wi-Fi к состоянию по умолчанию: «Настройки» → «Общее управление» → «Сброс» → «Сбросить настройки мобильной сети».

Оператор, национальный роуминг и резервная связь

Отдельно проверьте, нет ли перебоев именно у вашего мобильного оператора — об авариях обычно пишут на официальных страницах в соцсетях. Если сбой на стороне компании, остаётся только дождаться устранения проблемы.

В Украине также действует национальный роуминг: абонент одного оператора может без дополнительной оплаты пользоваться сетью другого. Активировать ничего не нужно — достаточно в настройках смартфона вручную выбрать другого оператора.

Если ничего не помогло

Когда ни один способ не вернул сигнал, вероятно, речь идёт об аппаратной поломке. В таком случае телефон стоит отнести в авторизованный сервисный центр. А чтобы не остаться без связи в будущем, полезно заранее позаботиться о резерве: запасные SIM-карты других операторов, установленные мессенджеры, энергонезависимый интернет, павербанк и зарядные станции.

Ранее Politeka сообщала, как сделать, чтобы телефон лучше держал заряд.

Также Politeka сообщала, как понять, что телефон заражён вирусом.

Как сообщала Politeka, почему телефон медленно заряжается и что делать, чтобы ускорить зарядку.