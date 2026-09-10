Отсрочка выхода на пенсию в Украине позволяет существенно увеличить ежемесячные выплаты — в Пенсионном фонде объяснили, кому выгодно поработать дольше и как работает механизм повышения.

Пенсия и выплаты в Украине снова в центре внимания — те, кто достиг 60 лет, но не спешит оформлять пенсию, могут заметно увеличить её ежемесячный размер.

Право на повышенные выплаты имеют граждане, которые сформировали необходимый страховой стаж, однако сознательно отложили обращение за назначением пенсии. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Размер бонуса напрямую зависит от продолжительности отсрочки. До пяти лет включительно пенсия растёт на 0,5% за каждый полный месяц: один дополнительно отработанный год добавляет 6%, а два года — 12%. Если отложить выход более чем на пять лет, коэффициент повышения составляет 0,75% за месяц.

Именно поэтому отсрочка на шесть лет — 72 месяца — увеличивает итоговую выплату сразу на 54%. Однако в ПФУ предупреждают: такое решение не всегда финансово оправдано, поэтому перед отказом от своевременного оформления стоит оценить состояние здоровья и жизненные обстоятельства.

Выгодно ли откладывать пенсию: как посчитать

Если отложить выход на два года, за этот период человек суммарно потеряет около 120 тысяч гривен недополученных выплат. При надбавке 600 гривен в месяц для полной компенсации потерянного понадобится более 16 лет получения повышенной пенсии.

Специалисты советуют тщательно просчитывать персональные цифры: для одних отсрочка окажется выгодным шагом, для других — убыточным. Поэтому окончательное решение стоит принимать только после сравнения потенциальной надбавки с суммой, которую придётся недополучить за годы отсрочки.

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