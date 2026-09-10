Рецепт паста с курицей и грибами — это простой способ приготовить полноценный горячий ужин со сливочным соусом, когда не хочется долго возиться на кухне.

Паста с авокадо и помидорами — быстрый рецепт со сливочной заправкой, а теперь предлагаем не менее простой вариант — пасту с курицей и грибами в нежном сливочном соусе.

Такое блюдо выручает, когда на ужин хочется не просто отварных макарон, а полноценного горячего блюда с соусом. Секрет в том, что воду после варки пасты не выливают: в ней остаётся крахмал, благодаря которому соус лучше держится на феттучине и становится гладким, поэтому не приходится добавлять много сливок.

Своим вариантом такого ужина поделилась фудблогерка radostina ksenia в Instagram — в её подаче паста с курицей и грибами готовится быстро, а всю посуду после приготовления можно вымыть за пару минут.

Ингредиенты

Для блюда понадобятся:

феттучине — 200–300 г;

куриное филе — 1 небольшое;

шампиньоны;

кабачок — 1 шт.;

помидоры черри — 150 г;

сливки 30% — 200–250 мл;

сливочное масло — 30 г;

масло для жарки;

вода после варки пасты — 100–200 мл;

копчёная паприка, сухой чеснок;

соль и чёрный перец;

пармезан — по желанию.

Как приготовить

Пасту варят в большом количестве хорошо подсоленной воды до состояния аль денте. Прежде чем откинуть феттучине на дуршлаг, примерно стакан воды (100–200 мл) откладывают отдельно — она ещё понадобится для соуса.

Куриное филе нарезают небольшими кусочками, приправляют солью, чёрным перцем и копчёной паприкой. На хорошо разогретой сковороде мясо быстро обжаривают до румяной корочки, после чего временно перекладывают на тарелку, чтобы оно не пересохло.

В той же сковороде обжаривают шампиньоны. Когда из них испарится лишняя влага, добавляют кабачок — его не стоит передерживать, кусочки должны остаться мягкими, но не развалиться.

Затем кладут помидоры черри, возвращают курицу, вливают сливки и добавляют сливочное масло. Вкус доводят сухим чесноком, солью и чёрным перцем. Если соус получается слишком густым, постепенно вливают отложенную воду после варки пасты — лучше небольшими порциями, чтобы не получить слишком жидкую основу.

Феттучине перекладывают в сковороду и перемешивают с соусом. На этом этапе паста ещё немного доходит до готовности и одновременно впитывает сливочную основу.

Как подавать

Перед подачей блюдо можно посыпать тёртым пармезаном. Лучше есть пасту сразу: после остывания сливочный соус быстро густеет, и консистенция уже не будет такой нежной.

Рецепт паста с курицей и грибами легко подстроить под себя: кабачок и черри можно убрать, оставив только курицу и шампиньоны, или наоборот — добавить больше овощей по вкусу.

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