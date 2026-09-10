Кабачки в духовці — це ситна й ароматна лазанья без тіста, у якій роль листів виконують тонкі скибочки кабачків. Страва виходить соковитою завдяки м'ясному соусу та сирній начинці, а готується простіше, ніж класична лазанья.

Рецепт ніжних баклажанів у духовці ми вже публікували — а кабачки в духовці готуються за схожим принципом, але перетворюються на справжню лазанью без тіста. Скибочки кабачків замінюють листи пасти, а фарш, сирна начинка та томатний соус роблять страву ситною, ніжною і не надто калорійною.

Інгредієнти для кабачків у духовці

5 середніх кабачків;

450 г фаршу з індички або курки;

1 столова ложка оливкової олії;

1½ чайної ложки сушеного орегано;

1 чайна ложка сушеного базиліку;

1 чайна ложка часникового порошку;

½ чайної ложки солі (плюс ще для кабачків);

½ чайної ложки меленого чорного перцю;

1 столова ложка цукру, меду або кленового сиропу;

2 банки томатного соусу по 400 г (без солі);

310 г свіжого шпинату (або заморожений — розморозити й віджати);

425 г кисломолочного сиру (cottage cheese) або рикоти;

1 велике яйце;

3 столові ложки сухого кіноа;

225 г тертої моцарели;

40 г тертого пармезану.

Як приготувати кабачки в духовці: покроково

Кабачки наріжте вздовж тонкими скибочками завтовшки близько 3 мм — зручно робити це за допомогою мандоліни. Викладіть скибочки в один шар на деко, застелене подвійним шаром паперових рушників, посипте сіллю та залиште на 30 хвилин: сіль витягне зайву вологу, і запіканка не буде водянистою.

Тим часом розігрійте велику сковороду на середньо-сильному вогні, додайте олію та викладіть фарш. Смажте близько 5 хвилин, розбиваючи грудочки, потім додайте 1 чайну ложку орегано, базилік, часниковий порошок, сіль і перець, перемішайте та готуйте ще 30 секунд. Влийте томатний соус і мед або сироп, доведіть до кипіння та тушкуйте на малому вогні 5 хвилин. Перекладіть у миску й відставте.

У тій самій сковороді порціями протушкуйте шпинат, поки він не зів'яне, і перекладіть у миску. Після охолодження добре відтисніть рідину руками.

Кисломолочний сир з'єднайте з яйцем і ½ чайної ложки орегано. Якщо сир крупчастий, пробийте суміш занурювальним блендером до однорідності — начинка стане ніжною, як із рикоти.

Розігрійте духовку до 190 °C. Скибочки кабачків ретельно просушіть паперовими рушниками. У форму 23×33 см викладіть кілька ложок м'ясного соусу, розрівняйте та посипте кіноа — воно вбере зайву рідину. Викладіть шар кабачків трохи внахлест, потім третину м'ясного соусу, третину сирної начинки, чверть моцарели та третину шпинату. Повторюйте шари, доки не закінчаться інгредієнти.

Зверху викладіть останній шар кабачків, змастіть невеликою кількістю соусу, посипте рештою моцарели та пармезаном. Накрийте форму фольгою або силіконовою кришкою та запікайте 30 хвилин, потім зніміть покриття й готуйте ще 20 хвилин до рум'яної скоринки.

Дайте страві постояти 20 хвилин перед нарізанням, щоб вона тримала форму. Готові кабачки в духовці наріжте на 8 порцій і подавайте гарячими. Залишки зберігайте в холодильнику в герметичному контейнері до 5 днів; заморожувати не рекомендовано, адже кабачок на 95 % складається з води і після розморожування стає м'яким.

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