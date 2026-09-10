Кабачки в духовке — это сытная и ароматная лазанья без теста, в которой роль листов выполняют тонкие ломтики кабачков. Блюдо получается сочным благодаря мясному соусу и сырной начинке, а готовится проще, чем классическая лазанья.

Рецепт нежных баклажанов в духовке мы уже публиковали — а кабачки в духовке готовятся по схожему принципу, но превращаются в настоящую лазанью без теста. Ломтики кабачков заменяют листы пасты, а фарш, сырная начинка и томатный соус делают блюдо сытным, нежным и не слишком калорийным.

Ингредиенты для кабачков в духовке

5 средних кабачков;

450 г фарша из индейки или курицы;

1 столовая ложка оливкового масла;

1½ чайной ложки сушеного орегано;

1 чайная ложка сушеного базилика;

1 чайная ложка чесночного порошка;

½ чайной ложки соли (плюс еще для кабачков);

½ чайной ложки молотого черного перца;

1 столовая ложка сахара, меда или кленового сиропа;

2 банки томатного соуса по 400 г (без соли);

310 г свежего шпината (или замороженный — разморозить и отжать);

425 г кисломолочного сыра (cottage cheese) или рикотты;

1 большое яйцо;

3 столовые ложки сухой киноа;

225 г тертой моцареллы;

40 г тертого пармезана.

Как приготовить кабачки в духовке: пошагово

Кабачки нарежьте вдоль тонкими ломтиками толщиной около 3 мм — удобно делать это с помощью мандолины. Выложите ломтики в один слой на противень, застеленный двойным слоем бумажных полотенец, посыпьте солью и оставьте на 30 минут: соль вытянет лишнюю влагу, и запеканка не будет водянистой.

Тем временем разогрейте большую сковороду на средне-сильном огне, добавьте масло и выложите фарш. Жарьте около 5 минут, разбивая комочки, затем добавьте 1 чайную ложку орегано, базилик, чесночный порошок, соль и перец, перемешайте и готовьте еще 30 секунд. Влейте томатный соус и мед или сироп, доведите до кипения и тушите на малом огне 5 минут. Переложите в миску и отставьте.

В той же сковороде порциями протушите шпинат, пока он не завянет, и переложите в миску. После остывания хорошо отожмите жидкость руками.

Кисломолочный сыр соедините с яйцом и ½ чайной ложки орегано. Если сыр крупнозернистый, пробейте смесь погружным блендером до однородности — начинка станет нежной, как из рикотты.

Разогрейте духовку до 190 °C. Ломтики кабачков тщательно просушите бумажными полотенцами. В форму 23×33 см выложите несколько ложек мясного соуса, разровняйте и посыпьте киноа — оно впитает лишнюю жидкость. Выложите слой кабачков немного внахлест, затем треть мясного соуса, треть сырной начинки, четверть моцареллы и треть шпината. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.

Сверху выложите последний слой кабачков, смажьте небольшим количеством соуса, посыпьте оставшейся моцареллой и пармезаном. Накройте форму фольгой или силиконовой крышкой и запекайте 30 минут, затем снимите покрытие и готовьте еще 20 минут до румяной корочки.

Дайте блюду постоять 20 минут перед нарезанием, чтобы оно держало форму. Готовые кабачки в духовке нарежьте на 8 порций и подавайте горячими. Остатки храните в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней; замораживать не рекомендуется, ведь кабачок на 95 % состоит из воды и после разморозки становится мягким.

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