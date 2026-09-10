Пенсионерам, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный страховой стаж, гарантируют повышенную минимальную пенсию — 4 213 гривен в месяц. Перерасчет проводят автоматически, без заявлений и визитов в Пенсионный фонд.

Денежная помощь в Сумской области — не единственная поддержка, на которую могут рассчитывать местные жители: после достижения 65 лет пенсию автоматически повышают как минимум до 4 213 гривен в месяц. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины, объяснив, кому именно гарантируют такую выплату.

Ключевое условие для получения повышенной суммы — наличие необходимого страхового стажа. Для мужчин он должен составлять не менее 35 лет, для женщин — не менее 30 лет. Если стажа не хватает, гарантированная доплата до уровня 4 213 гривен не начисляется.

Процедура повышения выплат полностью автоматическая. Как только пенсионеру исполняется 65 лет, Пенсионный фонд пересчитывает выплату без заявления, без очередей и без личного обращения в госучреждения. Это правило действует независимо от вида назначенной пенсии — по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

По закону минимальная пенсия для этой категории граждан не может быть ниже 40% минимальной заработной платы. Для сравнения: общий минимальный размер пенсии для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен, поэтому те, кто имеет полный стаж, после 65 лет получают заметно более высокие выплаты.

Что делать, если после 65 лет пенсию не повысили

Если после достижения 65 лет сумма не выросла до гарантированного уровня, чаще всего причина — отсутствие полных данных о стаже в реестре застрахованных лиц. В таком случае стоит обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с пенсионной книжкой и документами, подтверждающими периоды работы.

Проверить свой зарегистрированный стаж можно и самостоятельно — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ в разделе «Мой страховой стаж». После обновления данных перерасчет осуществляют с даты возникновения права на повышенную выплату.

Напомним, что в 2026 году для оформления пенсии в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года — от 23 лет, а в 65 лет — не менее 15 лет. Требования к стажу будут постепенно расти в рамках пенсионной реформы до 2028 года.

Ранее Politeka сообщала, как в Сумской области подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество в "єВідновленні".

Также Politeka сообщала, кто и как может получить 19 400 гривен помощи в Сумской области.