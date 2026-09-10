Пенсіонерам, яким виповнилося 65 років і які мають повний страховий стаж, гарантують підвищену мінімальну пенсію — 4 213 гривень на місяць. Перерахунок проводять автоматично, без заяв і візитів до Пенсійного фонду.

Грошова допомога у Сумській області — не єдина підтримка, на яку можуть розраховувати місцеві жителі: після досягнення 65 років пенсію автоматично підвищують щонайменше до 4 213 гривень на місяць. Про це нагадали у Пенсійному фонді України, пояснивши, кому саме гарантують таку виплату.

Ключова умова для отримання підвищеної суми — наявність необхідного страхового стажу. Для чоловіків він має становити не менше 35 років, для жінок — щонайменше 30 років. Якщо стажу бракує, гарантована доплата до рівня 4 213 гривень не нараховується.

Процедура підвищення виплат повністю автоматична. Щойно пенсіонеру виповнюється 65 років, Пенсійний фонд перераховує виплату без заяви, без черг і без особистого звернення до держустанов. Це правило діє незалежно від виду призначеної пенсії — за віком, за інвалідністю чи за вислугою років.

За законом мінімальна пенсія для цієї категорії громадян не може бути нижчою за 40% мінімальної заробітної плати. Для порівняння: загальний мінімальний розмір пенсії для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень, тож ті, хто має повний стаж, після 65 років отримують помітно більші виплати.

Що робити, якщо після 65 років пенсію не підвищили

Якщо після досягнення 65 років сума не зросла до гарантованого рівня, найчастіше причина — відсутність повних даних про стаж у реєстрі застрахованих осіб. У такому разі варто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з пенсійною книжкою та документами, що підтверджують періоди роботи.

Перевірити свій зареєстрований стаж можна й самостійно — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі «Мій страховий стаж». Після оновлення даних перерахунок здійснюють від дати виникнення права на підвищену виплату.

Нагадаємо, що 2026 року для оформлення пенсії у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки — від 23 років, а у 65 років — не менше 15 років. Вимоги до стажу поступово зростатимуть у межах пенсійної реформи до 2028 року.

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