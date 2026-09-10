Дефицит круп и консервов пока стране не грозит, но украинцы начали активно скупать продукты длительного хранения про запас. Больше всего выросло число онлайн-заказов гречки, риса, тушёнки и масла.

Дефицит круп и консервов в Украине пока не подтверждается, однако спрос на базовые продукты резко вырос. По данным маркетплейса Prom, за последний месяц количество заказов круп было в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего украинцы заказывают гречку, рис, овсяную и пшеничную крупы. Выросла и сумма одного заказа: средний чек в категории круп достиг 529 грн — на 35% больше, чем в прошлом году.

Заметно вырос спрос и на консервы: количество заказов на Prom увеличилось в 1,7 раза, а средний чек теперь составляет около 870 грн. Среди самых популярных товаров — тушёное мясо, тунец, килька в томатном соусе и томатная паста.

Муку за месяц заказывали почти в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году, чаще всего выбирают пшеничную высшего и первого сортов, средний чек — 574 грн. Количество заказов масла выросло на 41%, средний чек составляет 736 грн, а некоторые покупатели берут продукцию ящиками.

Рост спроса происходит на фоне российских ударов по складской и логистической инфраструктуре. Как отметил первый заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, в результате атак потеряно около 90% современных складских мощностей для хранения продовольствия.

Несмотря на проблемы со складами, оснований говорить об общенациональном дефиците круп и консервов сейчас нет: продовольствия в стране достаточно, а главным вызовом является его хранение и доставка в магазины. В конкретных магазинах могут возникать временные перебои с отдельными товарами, а если к логистическим проблемам добавляется резкий рост закупок, полки могут опустеть быстрее.

Что будет с ценами

Перестройка поставок неизбежно добавляет расходов. По оценке Тараса Высоцкого, логистика может добавить к стоимости продуктов в среднем около 2,5% по Украине. В то же время директор UTG Евгения Локтионова прогнозирует, что расходы на логистику сухих продуктов могут вырасти на 15–25%, а охлаждённых — на 35–50%. В розничной цене это может дать примерно 3–5% удорожания сухих продуктов и 7–12% — охлаждённых.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур отметил, что около 75% производителей не имеют ресурсов для полноценного перехода на прямые поставки в магазины. По его оценке, такой переход может увеличить конечную стоимость продукции примерно на 1–5%.

Стоит ли делать запасы

Тарас Высоцкий советует не формировать домашний резерв более чем на месяц. Практичнее держать дома продукты, которые семья действительно ест и которые долго хранятся: крупы, макароны, консервы, масло. Часть запаса лучше формировать из еды, которая не требует холодильника и сложного приготовления.

Ранее Politeka сообщала, сосиски, ветчина и консервы исчезли: как изменилось питание школьников в Виннице.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Украине: что будет с ценами на мясо, крупы и овощи осенью.