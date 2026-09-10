Дефіцит круп та консервів поки що країні не загрожує, але українці почали активно скуповувати продукти тривалого зберігання про запас. Найбільше зросла кількість онлайн-замовлень гречки, рису, тушкованого м'яса та олії.

Дефіцит круп та консервів в Україні наразі не підтверджується, однак попит на базові продукти різко зріс. За даними маркетплейсу Prom, протягом останнього місяця кількість замовлень круп була у 2,2 раза більшою, ніж за аналогічний період минулого року.

Найчастіше українці замовляють гречку, рис, вівсяну та пшеничну крупи. Збільшилася й сума одного замовлення: середній чек у категорії круп сягнув 529 грн — на 35% більше, ніж торік.

Помітно зріс попит і на консерви: кількість замовлень на Prom збільшилася в 1,7 раза, а середній чек тепер становить близько 870 грн. Серед найпопулярніших товарів — тушковане м'ясо, тунець, кілька в томатному соусі та томатна паста.

Борошно протягом місяця замовляли майже в 1,5 раза частіше, ніж торік, найчастіше обирають пшеничне вищого та першого ґатунків, середній чек — 574 грн. Кількість замовлень олії зросла на 41%, середній чек становить 736 грн, а деякі покупці беруть продукцію ящиками.

Зростання попиту відбувається на тлі російських ударів по складській і логістичній інфраструктурі. Як зазначив перший заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, внаслідок атак втрачено близько 90% сучасних складських потужностей для зберігання продовольства.

Попри проблеми зі складами, підстав говорити про загальнонаціональний дефіцит круп та консервів наразі немає: продовольства в країні достатньо, а головним викликом є його зберігання та доставка до магазинів. У конкретних магазинах можуть виникати тимчасові перебої з окремими товарами, а якщо до логістичних проблем додається різке збільшення закупівель, полиці можуть спорожніти швидше.

Що буде з цінами

Перебудова постачання неминуче додає витрат. За оцінкою Тараса Висоцького, логістика може додати до вартості продуктів у середньому близько 2,5% по Україні. Водночас директорка UTG Євгенія Локтіонова прогнозує, що витрати на логістику сухих продуктів можуть зрости на 15–25%, а охолоджених — на 35–50%. У роздрібній ціні це може дати приблизно 3–5% подорожчання сухих продуктів і 7–12% — охолоджених.

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур зазначив, що близько 75% виробників не мають ресурсів для повноцінного переходу на прямі поставки в магазини. За його оцінкою, такий перехід може збільшити кінцеву вартість продукції приблизно на 1–5%.

Чи варто робити запаси

Тарас Висоцький радить не формувати домашній резерв більш ніж на місяць. Практичніше тримати вдома продукти, які родина справді їсть і які довго зберігаються: крупи, макарони, консерви, олію. Частину запасу краще формувати з їжі, що не потребує холодильника та складного приготування.

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