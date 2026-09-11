Рецепт быстрого пирога с яблоками — это вариант ароматной домашней выпечки, на которую уйдёт всего 10 минут. Ингредиентов нужно минимум, а результат приятно удивит всю семью.

Рецепты домашней выпечки выручают каждый день, а рецепт быстрого пирога с яблоками требует всего 10 минут на подготовку теста.

Вкусный яблочный пирог получается даже у тех, кто редко стоит у плиты: ингредиентов нужно минимум, а нежная текстура с яблочно-шоколадным вкусом приятно удивит всю семью.

Об этом сообщает YouTube-канал известной кулинарки и фудблогерши Лилии Цвит. Её простой способ приготовления домашнего пирога одинаково хорошо подходит и для будней, и для встречи гостей.

Ингредиенты для быстрого пирога с яблоками

На форму диаметром 24 см понадобятся такие продукты:

мука — 250 г;

разрыхлитель — 7 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

масло — 60 г;

какао — 15 г;

молоко — 260 мл;

цедра одного лимона;

яблоки — 4 шт.;

растительное масло — 1 ч. л. (для смазывания формы);

корица — 1 ч. л.

Всего на приготовление такого пирога понадобится 10 минут на замес и ещё около 1 часа на выпекание.

Пошаговый способ приготовления

В миске соедините яйца, сахар и ванильный сахар и тщательно перемешайте. Затем добавьте молоко. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и какао, после чего частями введите сухую смесь в яичную массу и замесите тесто.

В конце добавьте цедру лимона. Яблоки очистите, нарежьте небольшими кусочками и вмешайте в тесто. Форму застелите пергаментом, выложите тесто, а сверху по кругу разложите кусочки яблок и посыпьте корицей.

Выпекайте пирог при температуре 180 градусов около 1 часа. Готовый десерт получается нежным и ароматным.

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