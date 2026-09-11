Рецепты домашней выпечки выручают каждый день, а рецепт быстрого пирога с яблоками требует всего 10 минут на подготовку теста.
Вкусный яблочный пирог получается даже у тех, кто редко стоит у плиты: ингредиентов нужно минимум, а нежная текстура с яблочно-шоколадным вкусом приятно удивит всю семью.
Об этом сообщает YouTube-канал известной кулинарки и фудблогерши Лилии Цвит. Её простой способ приготовления домашнего пирога одинаково хорошо подходит и для будней, и для встречи гостей.
Ингредиенты для быстрого пирога с яблоками
На форму диаметром 24 см понадобятся такие продукты:
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — 7 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- масло — 60 г;
- какао — 15 г;
- молоко — 260 мл;
- цедра одного лимона;
- яблоки — 4 шт.;
- растительное масло — 1 ч. л. (для смазывания формы);
- корица — 1 ч. л.
Всего на приготовление такого пирога понадобится 10 минут на замес и ещё около 1 часа на выпекание.
Пошаговый способ приготовления
В миске соедините яйца, сахар и ванильный сахар и тщательно перемешайте. Затем добавьте молоко. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и какао, после чего частями введите сухую смесь в яичную массу и замесите тесто.
В конце добавьте цедру лимона. Яблоки очистите, нарежьте небольшими кусочками и вмешайте в тесто. Форму застелите пергаментом, выложите тесто, а сверху по кругу разложите кусочки яблок и посыпьте корицей.
Выпекайте пирог при температуре 180 градусов около 1 часа. Готовый десерт получается нежным и ароматным.
Ранее Politeka сообщала, рецепт нежных баклажанов в духовке: одна простая хитрость избавит блюдо от горечи.
Также Politeka сообщала, блинчики больше не будут рваться: рецепт идеального теста.
Как сообщала Politeka, рецепт гуляша из говядины: секрет, который делает подливу густой и насыщенной.