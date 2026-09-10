Что делать, если ноутбук начал медленно работать, — вопрос, с которым со временем сталкивается большинство владельцев техники. Чаще всего причина не в износе «железа», а в накоплении лишних программ, перегреве или нехватке места на диске — и большинство проблем можно исправить самостоятельно, без сервиса.

Если ноутбук начал медленно работать, не спешите нести его в ремонт. Перед этим стоит проверить несколько простых вещей: часто устройство «тормозит» из-за переполненного системного диска, лишних программ в автозагрузке, перегрева процессора или нехватки оперативной памяти. Большинство этих проблем решается за считанные минуты и бесплатно.

С чего начать диагностику

Первый шаг — открыть «Диспетчер задач» (сочетание клавиш Ctrl+Shift+Esc) и посмотреть на вкладку «Процессы». Здесь видно, какие программы сильнее всего нагружают процессор, память и диск. Если какой-то процесс постоянно «съедает» почти все ресурсы, его можно безопасно завершить — именно он часто и замедляет систему.

Освободите место на системном диске

Операционной системе нужен свободный объем для временных файлов и файла подкачки. Если на диске C осталось меньше 10–15% свободного места, работа ноутбука заметно замедляется. Удалите ненужные программы, очистите корзину и папку «Загрузки», воспользуйтесь встроенной утилитой очистки диска.

Уберите лишнее из автозагрузки

Немало программ «прописываются» в автозагрузку и стартуют вместе с системой, забирая ресурсы даже тогда, когда вы ими не пользуетесь. На вкладке «Автозагрузка» в «Диспетчере задач» отключите все лишнее — это заметно ускорит запуск системы.

Позаботьтесь об охлаждении

Пыль внутри корпуса мешает отведению тепла. Когда процессор и видеокарта перегреваются, они автоматически снижают частоту, и ноутбук работает медленнее, чем может. Регулярная чистка системы охлаждения и замена термопасты возвращают устройству стабильную скорость даже под нагрузкой.

Когда поможет только апгрейд

Если после всех программных шагов ноутбук все еще медленный, самое эффективное решение — заменить обычный жесткий диск (HDD) на твердотельный накопитель (SSD) и добавить оперативную память. Переход на SSD ускоряет загрузку системы и запуск программ в несколько раз, а больший объем памяти позволяет держать открытыми больше приложений одновременно.

Что делать, если ноутбук начал медленно работать: пошагово