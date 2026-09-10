Що робити, якщо ноутбук почав повільно працювати, — питання, з яким з часом стикається більшість власників техніки. Найчастіше причина не в зносі «заліза», а в накопиченні зайвих програм, перегріві чи нестачі місця на диску — і більшість проблем можна виправити самостійно, без сервісу.

Якщо ноутбук почав повільно працювати, не поспішайте нести його в ремонт. Перед цим варто перевірити кілька простих речей: часто пристрій «гальмує» через переповнений системний диск, зайві програми в автозавантаженні, перегрів процесора або брак оперативної пам'яті. Більшість із цих проблем розв'язується за лічені хвилини й безкоштовно.

З чого почати діагностику

Перший крок — відкрити «Диспетчер завдань» (сполучення клавіш Ctrl+Shift+Esc) і подивитися на вкладку «Процеси». Тут видно, які програми найбільше завантажують процесор, пам'ять і диск. Якщо якийсь процес постійно «з'їдає» майже всі ресурси, його можна безпечно завершити — саме він часто й сповільнює систему.

Звільніть місце на системному диску

Операційній системі потрібен вільний простір для тимчасових файлів і файла підкачки. Якщо на диску C лишилося менш як 10–15% вільного місця, робота ноутбука помітно сповільнюється. Видаліть непотрібні програми, очистіть кошик і папку «Завантаження», скористайтеся вбудованою утилітою очищення диска.

Приберіть зайве з автозавантаження

Чимало програм «прописуються» в автозавантаження і стартують разом із системою, забираючи ресурси навіть тоді, коли ви ними не користуєтесь. На вкладці «Автозавантаження» в «Диспетчері завдань» вимкніть усе зайве — це помітно пришвидшить запуск системи.

Подбайте про охолодження

Пил усередині корпусу заважає відведенню тепла. Коли процесор і відеокарта перегріваються, вони автоматично знижують частоту, і ноутбук працює повільніше, ніж може. Регулярне чищення системи охолодження та заміна термопасти повертають пристрою стабільну швидкість навіть під навантаженням.

Коли допоможе лише апгрейд

Якщо після всіх програмних кроків ноутбук досі повільний, найефективніше рішення — замінити звичайний жорсткий диск (HDD) на твердотільний накопичувач (SSD) і додати оперативну пам'ять. Перехід на SSD прискорює завантаження системи та запуск програм у кілька разів, а більший обсяг пам'яті дає змогу тримати відкритими більше застосунків одночасно.

Що робити, якщо ноутбук почав повільно працювати: покроково