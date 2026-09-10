Пенсия в Украине может быть больше, чем её нынешний размер — законодательство предусматривает механизмы перерасчёта, которые Пенсионный фонд не применяет автоматически. Юрист Михаил Вулах рассказал, кто и как может законно увеличить выплаты.

Как увеличить пенсию в Украине — вопрос, который касается большинства пенсионеров: большинство получает выплаты, рассчитанные формально правильно, но далеко не всегда максимально возможные. Как объяснил юрист Михаил Вулах в своём блоге, законодательство предусматривает механизмы перерасчёта, которые Пенсионный фонд не применяет автоматически — всё зависит от заявления самого пенсионера.

Размер большинства пенсий определяется по формуле, в которую входят средняя зарплата, коэффициент заработка и коэффициент страхового стажа, после чего добавляются надбавки и доплаты. Самый большой резерв для увеличения выплат, по словам юриста, скрыт именно в коэффициенте заработка.

Какие периоды работы можно учесть для перерасчёта

Первый способ касается тех, кто вышел на пенсию до 2015 года. Закон позволяет самостоятельно выбрать любые 60 календарных месяцев работы до 1 июля 2000 года для определения коэффициента заработка. Наибольшую выгоду могут получить люди, которые работали на предприятиях с высокими зарплатами, во вредных или тяжёлых условиях либо в регионах с более высоким уровнем оплаты труда.

Второй способ — для тех, кто после назначения пенсии продолжил работать. Статья 40 Закона №1058 позволяет исключить из расчёта отдельные месяцы работы во время пандемии COVID-19 и военного положения, если именно они снижают коэффициент заработка. Речь идёт о неполном рабочем дне, длительных больничных или работе как ФОП с уплатой ЕСВ из минимальной зарплаты.

После назначения пенсии страховой стаж продолжает накапливаться, если человек дальше работает. Это увеличивает количество месяцев, которые можно исключить при оптимизации коэффициента заработка. Поэтому работающие пенсионеры могут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о повторном пересмотре расчёта.

Какие документы нужны для перерасчёта

Чтобы учесть период до 2000 года, нужна справка о заработной плате. Если предприятие работает, документ выдаёт бухгалтерия; если его ликвидировали — запрос делают в государственном архиве или через ЦНАП. Кроме того, юрист советует получить распоряжение о назначении или перерасчёте пенсии и справку ОК-5, если человек работал после выхода на пенсию.

Отдельное внимание стоит обратить на документ «Алгоритм расчёта заработка»: если в графе дополнительно исключённых месяцев стоит ноль, это может свидетельствовать о резерве для увеличения выплат. Важно: если после перерасчёта новый размер окажется меньше, Пенсионный фонд не имеет права уменьшить уже назначенную пенсию — остаётся предыдущий, более выгодный расчёт. Обращаться с заявлением могут и работающие, и неработающие пенсионеры, а закон не ограничивает количество таких обращений.

Напомним, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 июля 2026 года превысил 7200 гривен, однако почти половина пенсионеров получает выплаты, не превышающие 5 тысяч гривен.

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