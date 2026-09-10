За последнее десятилетие количество пенсионеров в Украине сократилось с более чем 12 миллионов до менее чем 10 миллионов. Среди причин — ужесточение требований к страховому стажу и общая депопуляция.

Пенсии в Украине с каждым годом получает всё меньше людей — это подтверждают свежие данные Пенсионного фонда. Если ещё десять лет назад в стране насчитывалось более 12 миллионов пенсионеров, то теперь этот показатель впервые за многие годы опустился ниже 10 миллионов.

Насколько сократилось количество пенсионеров

Сокращение заметно даже на коротком отрезке. В начале 2022 года в Украине было около 10,8 миллиона пенсионеров, а к 2026 году их количество уменьшилось до менее чем 10 миллионов и продолжает падать.

Если же смотреть на десятилетний горизонт, тенденция ещё выразительнее: десять лет назад получателей пенсий было более 12 миллионов, то есть за это время их стало меньше более чем на два миллиона.

Почему пенсионеров становится меньше

Первая причина — ужесточение требований к выходу на пенсию. Чтобы получить выплату по возрасту в 60 лет, нужно иметь всё больше лет страхового стажа. Это требование растёт ежегодно на 12 месяцев и к 2028 году достигнет 35 лет. Те, кому стажа не хватает, выходят на пенсию позже — в 63 или 65 лет, а часть вообще теряет право на выплату по возрасту.

Вторая, и едва ли не главная, причина — общая депопуляция. После начала полномасштабной войны миллионы украинцев уехали за границу и часть из них не вернулась. При этом рождаемость остаётся низкой, а из-за войны выросла смертность. Всё это означает, что людей пенсионного возраста в стране ежегодно становится меньше даже без изменений в законодательстве.

Что это значит для пенсионной системы

Сокращение количества пенсионеров — не однозначно позитивная новость. Оно происходит на фоне общего старения и уменьшения населения: работающих, которые платят единый социальный взнос, тоже становится меньше. Поэтому разрыв между теми, кто «наполняет» Пенсионный фонд, и теми, кто получает выплаты, остаётся значительным, а часть расходов на пенсии до сих пор покрывается за счёт государственного бюджета.

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