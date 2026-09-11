Багато власників смартфонів стикаються з тим, що вночі пристрій втрачає заряд навіть у режимі очікування. Причиною є дві приховані фонові служби сканування в Android, які працюють навіть після вимкнення основних перемикачів геолокації.

Швидка розрядка смартфона вночі має конкретну причину. Багато користувачів помічають, що пристрій втрачає заряд навіть тоді, коли ним ніхто не користується, — і винні в цьому дві приховані функції Android, які працюють у фоновому режимі.

Як повідомляє видання MakeUseOf, головною причиною постійного розряджання вночі виявилися приховані системні налаштування геолокації.

Як працюють приховані сканери

Операційна система Android використовує дві окремі служби сканування для визначення розташування пристрою: одна відповідає за мережі Wi-Fi, інша — за пристрої Bluetooth. Вони не зупиняються навіть тоді, коли користувач самостійно вимикає головні перемикачі в налаштуваннях.

Модуль Wi-Fi постійно збирає унікальні апаратні адреси всіх маршрутизаторів у зоні дії та надсилає їх до баз даних Google, щоб швидко визначати геолокацію без супутників GPS. Через це в густонаселених будинках смартфон постійно активується у фоновому режимі й стрімко спалює заряд батареї.

Як вимкнути сканування

Щоб зупинити ці процеси, відкрийте налаштування пристрою та знайдіть розділ «Служби локації». Розробники розмістили там два окремі перемикачі сканування, які на більшості пристроїв увімкнені за замовчуванням.

Після деактивації обох перемикачів втрата заряду в режимі очікування може скоротитися вдвічі. Це особливо помітно вночі, коли телефон лежить без діла, але продовжує «шукати» мережі навколо себе.

Що зміниться після вимкнення

Ці системні інструменти виконують важливу роль, тож зміна параметрів вплине на деякі функції. Найбільше постраждає точність визначення місцезнаходження всередині приміщень зі слабким сигналом GPS. На вулиці застосунки для виклику таксі витрачатимуть на кілька секунд більше часу, щоб встановити точне місце посадки.

Ще один нюанс стосується коректної роботи Bluetooth-маячків і трекерів системи Find My Device. Тому фахівці радять знайти компроміс і вимкнути виключно пошук мереж Wi-Fi — саме ця функція створює найбільшу частку фонової активності та розряджає батарею в стані спокою.

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