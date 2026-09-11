Домашній томатний соус з простих продуктів готується приблизно за 40 хвилин активного часу — у розпал сезону помідорів така заготівля стане справжньою знахідкою для кухні.
Цей швидкий рецепт томатного соусу опублікував Telegram-канал «Домашня консервація. Кулінарія». Головна перевага страви в тому, що вона обходиться без магазинних добавок: тільки свіжі овочі, олія та спеції.
Інгредієнти для домашнього соусу
Для приготування знадобляться:
- помідори — 450 г;
- перець болгарський — 250 г;
- часник — 4 зубчики;
- олія соняшникова — 50 мл;
- цибуля ріпчаста — 1 штука;
- цукор — 2 столові ложки (за смаком);
- сіль — 1,5 чайної ложки (за смаком);
- перець — за смаком.
Як приготувати томатний соус: покроково
Спершу обсмажте цибулю та перець до золотистого кольору. З помідорів обережно зніміть шкірку й натріть їх на тертці, потім поставте на маленький вогонь, щоб уварити. Болгарський перець і цибулю подрібніть у блендері та додайте отриману масу до помідорів.
Посоліть, всипте цукор і перець, а далі варіть суміш на маленькому вогні приблизно 30 хвилин після закипання. Наприкінці додайте подрібнений часник — за потреби можна ще досолити або додати цукру — і готуйте ще 10 хвилин.
Як зберігати готовий соус
Готову масу розлийте по попередньо простерилізованих банках і закрийте. У стерильній тарі домашній томатний соус спокійно простоїть кілька місяців, а відкриту банку краще зберігати в холодильнику та використати протягом тижня.
Раніше Politeka повідомляла, рецепт соусу песто: експерти назвали головні помилки, які призводять до небезпеки.
Також Politeka повідомляла, рецепт домашнього кетчупу: як швидко приготувати соус краще за магазинний.