Швидкий рецепт томатного соусу дозволяє приготувати густу домашню заправку з простих продуктів без консервантів — після такого соусу навряд чи захочеться повертатися до магазинного кетчупу.

Домашній томатний соус з простих продуктів готується приблизно за 40 хвилин активного часу — у розпал сезону помідорів така заготівля стане справжньою знахідкою для кухні.

Цей швидкий рецепт томатного соусу опублікував Telegram-канал «Домашня консервація. Кулінарія». Головна перевага страви в тому, що вона обходиться без магазинних добавок: тільки свіжі овочі, олія та спеції.

Інгредієнти для домашнього соусу

Для приготування знадобляться:

помідори — 450 г;

перець болгарський — 250 г;

часник — 4 зубчики;

олія соняшникова — 50 мл;

цибуля ріпчаста — 1 штука;

цукор — 2 столові ложки (за смаком);

сіль — 1,5 чайної ложки (за смаком);

перець — за смаком.

Як приготувати томатний соус: покроково

Спершу обсмажте цибулю та перець до золотистого кольору. З помідорів обережно зніміть шкірку й натріть їх на тертці, потім поставте на маленький вогонь, щоб уварити. Болгарський перець і цибулю подрібніть у блендері та додайте отриману масу до помідорів.

Посоліть, всипте цукор і перець, а далі варіть суміш на маленькому вогні приблизно 30 хвилин після закипання. Наприкінці додайте подрібнений часник — за потреби можна ще досолити або додати цукру — і готуйте ще 10 хвилин.

Як зберігати готовий соус

Готову масу розлийте по попередньо простерилізованих банках і закрийте. У стерильній тарі домашній томатний соус спокійно простоїть кілька місяців, а відкриту банку краще зберігати в холодильнику та використати протягом тижня.

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