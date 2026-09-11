Домашний томатный соус из простых продуктов готовится примерно за 40 минут активного времени — в разгар сезона помидоров такая заготовка станет настоящей находкой для кухни.
Этот быстрый рецепт томатного соуса опубликовал Telegram-канал «Домашняя консервация. Кулинария». Главное преимущество блюда в том, что оно обходится без магазинных добавок: только свежие овощи, масло и специи.
Ингредиенты для домашнего соуса
Для приготовления понадобятся:
- помидоры — 450 г;
- перец болгарский — 250 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- масло подсолнечное — 50 мл;
- лук репчатый — 1 штука;
- сахар — 2 столовые ложки (по вкусу);
- соль — 1,5 чайной ложки (по вкусу);
- перец — по вкусу.
Как приготовить томатный соус: пошагово
Сначала обжарьте лук и перец до золотистого цвета. С помидоров осторожно снимите кожицу и натрите их на терке, затем поставьте на маленький огонь, чтобы уварить. Болгарский перец и лук измельчите в блендере и добавьте полученную массу к помидорам.
Посолите, всыпьте сахар и перец, а затем варите смесь на маленьком огне примерно 30 минут после закипания. В конце добавьте измельченный чеснок — при необходимости можно еще досолить или добавить сахара — и готовьте еще 10 минут.
Как хранить готовый соус
Готовую массу разлейте по предварительно простерилизованным банкам и закройте. В стерильной таре домашний томатный соус спокойно простоит несколько месяцев, а открытую банку лучше хранить в холодильнике и использовать в течение недели.
Ранее Politeka сообщала, рецепт соуса песто: эксперты назвали главные ошибки, которые приводят к опасности.
Также Politeka сообщала, рецепт домашнего кетчупа: как быстро приготовить соус лучше магазинного.