Быстрый рецепт томатного соуса позволяет приготовить густую домашнюю заправку из простых продуктов без консервантов — после такого соуса вряд ли захочется возвращаться к магазинному кетчупу.

Домашний томатный соус из простых продуктов готовится примерно за 40 минут активного времени — в разгар сезона помидоров такая заготовка станет настоящей находкой для кухни.

Этот быстрый рецепт томатного соуса опубликовал Telegram-канал «Домашняя консервация. Кулинария». Главное преимущество блюда в том, что оно обходится без магазинных добавок: только свежие овощи, масло и специи.

Ингредиенты для домашнего соуса

Для приготовления понадобятся:

помидоры — 450 г;

перец болгарский — 250 г;

чеснок — 4 зубчика;

масло подсолнечное — 50 мл;

лук репчатый — 1 штука;

сахар — 2 столовые ложки (по вкусу);

соль — 1,5 чайной ложки (по вкусу);

перец — по вкусу.

Как приготовить томатный соус: пошагово

Сначала обжарьте лук и перец до золотистого цвета. С помидоров осторожно снимите кожицу и натрите их на терке, затем поставьте на маленький огонь, чтобы уварить. Болгарский перец и лук измельчите в блендере и добавьте полученную массу к помидорам.

Посолите, всыпьте сахар и перец, а затем варите смесь на маленьком огне примерно 30 минут после закипания. В конце добавьте измельченный чеснок — при необходимости можно еще досолить или добавить сахара — и готовьте еще 10 минут.

Как хранить готовый соус

Готовую массу разлейте по предварительно простерилизованным банкам и закройте. В стерильной таре домашний томатный соус спокойно простоит несколько месяцев, а открытую банку лучше хранить в холодильнике и использовать в течение недели.

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