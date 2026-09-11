Военнослужащие и ветераны, имеющие право на бесплатный проезд в наземном транспорте Киева, теперь должны валидировать каждую поездку — даже ту, за которую не списываются деньги. В Киевраде объяснили, как это сделать.

Работа общественного транспорта в Киеве в последнее время менялась не раз, а теперь столичные власти напомнили еще об одном правиле. Киевляне, имеющие право на бесплатный проезд в наземном транспорте, должны регистрировать каждую поездку — даже тогда, когда деньги с карты не списываются.

Об этом напомнил Киевский городской совет. Требование напрямую касается и военнослужащих, ветеранов и участников боевых действий — они относятся к льготным категориям, которые имеют право ездить в коммунальном транспорте столицы бесплатно.

Нужно ли валидировать бесплатный проезд в Киеве

КП «Киевпастранс» подчеркивает: валидировать проезд нужно во время каждой поездки в коммунальном наземном транспорте столицы. Правило распространяется и на бесплатные поездки — просто показать удостоверение водителю недостаточно, поездку следует зафиксировать через валидатор.

Валидация льготных поездок позволяет точнее определять реальное количество пассажиров. Эти данные используют для планирования работы маршрутов, распределения подвижного состава и организации транспортного сообщения с учетом реального пассажиропотока.

Как валидировать льготный проезд с «Картой киевлянина»

Военные и другие пассажиры льготных категорий, имеющие муниципальную «Карту киевлянина» или другой носитель электронного билета с подключенной и активированной льготой, должны валидировать проезд в автоматизированной системе оплаты проезда сразу при входе в транспорт.

Такое же правило действует на станциях скоростного трамвая и фуникулера — там валидацию проходят перед посадкой.

Как оформить бесплатный QR-билет

Военные, имеющие право на бесплатный проезд по законодательству Украины, но не пользующиеся «Картой киевлянина», также обязаны регистрировать свои поездки. Для этого нужно выполнить три шага:

получить льготную цифровую карту в приложении «Киев Цифровой»;

сгенерировать QR-билет;

поднести QR-билет к валидатору в автоматизированной системе оплаты проезда.

Списываются ли деньги при валидации

Валидация бесплатного электронного билета не предусматривает списания денег с банковской или транспортной карты пассажира. Регистрация бесплатного QR-билета нужна только для того, чтобы подтвердить факт использования права на бесплатный проезд.

Регистрация электронных билетов в городском наземном пассажирском транспорте Киева осуществляется в соответствии с законами Украины «Об автомобильном транспорте», «О городском электрическом транспорте» и Правилами пользования городским наземным пассажирским транспортом города Киева. Пошаговая инструкция по пользованию льготным QR-билетом доступна на сайте городских сервисов.

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