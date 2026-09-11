Військовослужбовці та ветерани, які мають право на безоплатний проїзд у наземному транспорті Києва, тепер мають валідувати кожну поїздку — навіть ту, за яку не списуються кошти. У Київраді пояснили, як це зробити.

Робота громадського транспорту в Києві останнім часом змінювалася не раз, а тепер столична влада нагадала ще про одне правило. Кияни, які мають право на безоплатний проїзд у наземному транспорті, мають реєструвати кожну поїздку — навіть тоді, коли кошти з картки не списуються.

Про це нагадала Київська міська рада. Вимога безпосередньо стосується і військовослужбовців, ветеранів та учасників бойових дій — вони належать до пільгових категорій, які мають право їздити в комунальному транспорті столиці безкоштовно.

Чи потрібно валідувати безкоштовний проїзд у Києві

КП «Київпастранс» наголошує: валідувати проїзд потрібно під час кожної поїздки в комунальному наземному транспорті столиці. Правило поширюється і на безоплатні поїздки — просто показати посвідчення водієві недостатньо, поїздку слід зафіксувати через валідатор.

Валідація пільгових поїздок дає змогу точніше визначати реальну кількість пасажирів. Ці дані використовують для планування роботи маршрутів, розподілу рухомого складу та організації транспортного сполучення з урахуванням реального пасажиропотоку.

Як валідувати пільговий проїзд із «Карткою киянина»

Військові та інші пасажири пільгових категорій, які мають муніципальну «Картку киянина» або інший носій електронного квитка з підключеною та активованою пільгою, мають валідувати проїзд в автоматизованій системі оплати проїзду одразу під час входу до транспорту.

Таке саме правило діє на станціях швидкісного трамвая та фунікулера — там валідацію проходять перед посадкою.

Як оформити безкоштовний QR-квиток

Військові, які мають право на безоплатний проїзд за законодавством України, але не користуються «Карткою киянина», теж зобов'язані реєструвати свої поїздки. Для цього потрібно виконати три кроки:

отримати пільгову цифрову карту в застосунку «Київ Цифровий»;

згенерувати QR-квиток;

піднести QR-квиток до валідатора в автоматизованій системі оплати проїзду.

Чи списуються гроші під час валідації

Валідація безоплатного електронного квитка не передбачає списання коштів із банківської чи транспортної картки пасажира. Реєстрація безоплатного QR-квитка потрібна лише для того, щоб підтвердити факт користування правом на безоплатний проїзд.

Реєстрація електронних квитків у міському наземному пасажирському транспорті Києва здійснюється відповідно до законів України «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт» та Правил користування міським наземним пасажирським транспортом міста Києва. Покрокова інструкція з користування пільговим QR-квитком доступна на сайті міських сервісів.

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