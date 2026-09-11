Многие владельцы смартфонов сталкиваются с тем, что ночью устройство теряет заряд даже в режиме ожидания. Причиной являются две скрытые фоновые службы сканирования в Android, которые работают даже после отключения основных переключателей геолокации.

Быстрая разрядка смартфона ночью имеет конкретную причину. Многие пользователи замечают, что устройство теряет заряд даже тогда, когда им никто не пользуется, — и виноваты в этом две скрытые функции Android, которые работают в фоновом режиме.

Как сообщает издание MakeUseOf, главной причиной постоянной разрядки ночью оказались скрытые системные настройки геолокации.

Как работают скрытые сканеры

Операционная система Android использует две отдельные службы сканирования для определения местоположения устройства: одна отвечает за сети Wi-Fi, другая — за устройства Bluetooth. Они не останавливаются даже тогда, когда пользователь самостоятельно отключает главные переключатели в настройках.

Модуль Wi-Fi постоянно собирает уникальные аппаратные адреса всех маршрутизаторов в зоне действия и отправляет их в базы данных Google, чтобы быстро определять геолокацию без спутников GPS. Из-за этого в густонаселенных домах смартфон постоянно активируется в фоновом режиме и стремительно сжигает заряд батареи.

Как отключить сканирование

Чтобы остановить эти процессы, откройте настройки устройства и найдите раздел «Службы геолокации». Разработчики разместили там два отдельных переключателя сканирования, которые на большинстве устройств включены по умолчанию.

После деактивации обоих переключателей потеря заряда в режиме ожидания может сократиться вдвое. Это особенно заметно ночью, когда телефон лежит без дела, но продолжает «искать» сети вокруг себя.

Что изменится после отключения

Эти системные инструменты выполняют важную роль, поэтому изменение параметров повлияет на некоторые функции. Больше всего пострадает точность определения местоположения внутри помещений со слабым сигналом GPS. На улице приложения для вызова такси будут тратить на несколько секунд больше времени, чтобы установить точное место посадки.

Еще один нюанс касается корректной работы Bluetooth-маячков и трекеров системы Find My Device. Поэтому специалисты советуют найти компромисс и отключить исключительно поиск сетей Wi-Fi — именно эта функция создает наибольшую долю фоновой активности и разряжает батарею в состоянии покоя.

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