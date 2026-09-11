Рецепт консервованих огірків на зиму «по-угорськи» дозволяє отримати хрумкі й ароматні заготовки без складних інгредієнтів. Достатньо солі, цукру, оцту та звичних спецій — і банки стоятимуть усю зиму.

Рецепт маринованих огірків на зиму зі звичним маринадом — це вже перевірена база для кожної комори. Якщо ж хочеться, щоб заготовки вийшли по-особливому хрумкими, варто спробувати варіант «по-угорськи».

Домашні консервовані огірки залишаються однією з найпопулярніших заготовок на зиму. Секрет смачних і щільних огірочків — у простому маринаді, звичних спеціях і правильній стерилізації, завдяки якій банки спокійно стоять усю зиму.

Рецепт консервованих огірків на зиму не потребує жодних складних інгредієнтів — саме про такий спосіб заготівлі повідомляє на Instagram-сторінку фудблогера Тетяни Юшиної. На 5 кілограмів огірків достатньо води, оцту, цукру, солі та спецій, які завжди знайдуться вдома.

Інгредієнти на 5 кілограмів огірків

5 кг огірків

вода — 3,5 л

оцет — 0,5 л

цукор — 600 г

сіль — 100 г

часник, лавровий лист, чорний і духмяний перець, гвоздика, сухі зерна гірчиці

Покрокове приготування

Спершу огірки помийте й замочіть у холодній воді на 2-3 години — це зробить їх хрумкими. У чисті банки об'ємом 0,5-1 літр покладіть по 1 зубчику часнику, 1 лавровому листку, 1 гвоздичці (за бажанням), кілька горошин чорного й духмяного перцю та 1 чайну ложку зерен гірчиці.

Далі щільно наповніть банки огірками. У воду додайте сіль, цукор і оцет та доведіть маринад до кипіння. Гарячим маринадом залийте огірки в банках і прикрийте їх кришками.

На дно широкої каструлі покладіть рушничок, зверху поставте банки, налийте гарячу воду й поставте на вогонь. Доведіть воду до кипіння та стерилізуйте огірки 5-7 хвилин, після чого дістаньте банки, герметично закрийте кришками й переверніть.

Загорніть банки теплою ковдрою й залиште до повного охолодження. Зберігати такі огірки можна в прохолодному темному місці всю зиму — вони виходять хрумкими, у міру кисло-солодкими та дуже ароматними.

Що важливо врахувати

Для заготівлі краще брати невеликі щільні огірки одного розміру — тоді вони рівномірно просочаться маринадом. Не пропускайте замочування в холодній воді: саме воно відповідає за хрусткість, а стерилізація 5-7 хвилин — за те, що банки не «зірве» і вони простоять до весни.

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